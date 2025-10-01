Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 9:21 AM IST

    യെ​ല്ലോ ലൈ​നി​ൽ അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ ട്രെ​യി​ൻ ഉ​ട​ൻ

    യെ​ല്ലോ ലൈ​നി​ൽ അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ ട്രെ​യി​ൻ ഉ​ട​ൻ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​മ്മ മെ​ട്രോ യെ​ല്ലോ ലൈ​നി​ൽ അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ ട്രെ​യി​ൻ ഉ​ട​ൻ. ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, അ​ഞ്ച് എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് കോ​ച്ചു​ക​ളാ​ണ് ഹെ​ബ്ബ​ഗൊ​ഡി ഡി​പ്പോ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.ബേ​ഗ​ൽ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ തി​രം​ഗ റെ​യി​ൽ സി​സ്റ്റം ലി​മി​റ്റ​ഡാ​ണ് (ടി.​ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​ൽ) കോ​ച്ചു​ക​ൾ അ​യ​ച്ച​ത്. 11 ദി​വ​സം ​കൊ​ണ്ട് 2036 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം സ​ഞ്ച​രി​ച്ചാ​ണ് കോ​ച്ചു​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഹെ​ബ്ബ​ഗൊ​ഡി ഡി​പ്പോ​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു ശേ​ഷം ര​ണ്ടാ​ഴ്ച രാ​ത്രി പ​രീ​ക്ഷ​ണ​യോ​ട്ടം ന​ട​ത്തും.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മ​ധ്യ​ത്തോ​ടെ അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കും.ഇ​തോ​ടെ ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഇ​ട​വേ​ള 15 മി​നി​റ്റാ​യി കു​റ​യും.ആ​ർ.​വി റോ​ഡി​നെ സി​ൽ​ക്ക് ബോ​ർ​ഡ് ജ​ങ്ഷ​ൻ വ​ഴി ബൊ​മ്മ​സാ​ന്ദ്ര​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 19.15 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള യെ​ല്ലോ ലൈ​ൻ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 11നാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. മൂ​ന്ന് ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ 25 മി​നി​റ്റ് ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    നാ​ലാ​മ​ത്തെ ട്രെ​യി​ൻ എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ 19 മി​നി​റ്റ് ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി തു​ട​ങ്ങി. ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി.​എ​ല്ലി​ന്റെ ക​ണ​ക്ക് പ്ര​കാ​രം യെ​ല്ലോ ലൈ​നി​ൽ പ്ര​തി​ദി​നം 84,000ത്തോ​ളം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ന​മ്മ മെ​ട്രോ തു​മ​കു​രു: പ​ദ്ധ​തി ഉ​ട​ൻ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​മ്മ മെ​ട്രോ തു​മ​കു​രു​വി​ലേ​ക്ക് നീ​ട്ടാ​ൻ മൂ​ന്നു കോ​ടി​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ൽ വ​രു​ത്തു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ജി. ​പ​ര​മേ​ശ്വ​ര. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ മ​ദ​വ​ര മു​ത​ൽ തു​മ​കു​രു​വ​രെ​യാ​ണ് പാ​ത നീ​ട്ടു​ക. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ശ​ദ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നോ​ട് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25ന് ​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി.​എ​ൽ സാ​ധ്യ​ത റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പാ​ത വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ന​ഗ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും തു​ട​ർ​ന്ന് ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പാ​ത വി​ക​സി​പ്പി​ക്കും. ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ത വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന് (പി.​പി.​പി) കീ​ഴി​ലാ​യി​രി​ക്കും പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക. വി​ശ​ദ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച​ശേ​ഷം നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​യി കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​യ​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:newsnamma metroBangloreYellow Line
