    ച​രി​ത്ര​വും ക​ല​യും ചേ​ർ​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി ‘അ​ന്തി​ത്തോ​റ്റം’

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ മ​റു​നാ​ട​ൻ മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ന്റെ (ഫെ​യ്മ) മു​പ്പ​താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​റ്റ്ഫീ​ൽ​ഡ് ജാ​ഗ്ര​തി തി​യ​റ്റ​റി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ അ​ന്തി​ത്തോ​റ്റം നാ​ട​കം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ നാ​ട​കാ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്ക് മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി.

    സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ കൈ​ര​ളി ക​ലാ​നി​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​ത​ര​ണ​മാ​യ നാ​ട​കം, ര​ണ്ടാം ലോ​ക യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഫ്ര​ഞ്ച് റെ​സി​സ്റ്റ​ൻ​സ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തോ​ടൊ​ന്നി​ച്ചു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ല​യാ​ളി വീ​ര​ൻ മു​ച്ചി​ലോ​ട്ട് മാ​ധ​വ​ന്റെ ക​ഥ​യാ​ണ് അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    ശ്രീ​കാ​ന്തി​ന്റെ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലും അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ലും അ​ന​ശ്വ​ര​മാ​ക്കി​യ മാ​ധ​വ​ന്റെ ക​ഥാ​പാ​ത്രം, ഫ്ര​ഞ്ച് കോ​ൺ​സ​ൺ​ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പി​ലെ ഭീ​ക​ര യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഫ്ര​ഞ്ച് കോ​ള​നി​യാ​യ മാ​ഹി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​വും സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും ഫ്ര​ഞ്ച് ഗ​വ​ണ്മെ​ന്റ് അ​വ​രെ ഫ്രാ​ൻ​സി​ന്റെ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യി ക​ണ്ട​തും, അ​വ​ർ സ്വ​യം ഫ്രാ​ൻ​സി​ന്റെ മ​ക്ക​ളാ​ണെ​ന്ന ബോ​ധ്യ​ത്തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി ജീ​വ​ൻ​പോ​ലും അ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​രു​ന്ന മ​നോ​ഭാ​വ​വു​മാ​ണ് നാ​ട​കം അ​നാ​വ​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ നാ​ടോ​ടി ക​ല​യാ​യ തെ​യ്യം നാ​ട​ക​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത് അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി മാ​റി. സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ കീ​ർ​ത്തി​വാ​സ് പ​ട്ടേ​രി​യാ​ണ് ശാ​സ്ത​പ്പ​ൻ തെ​യ്യ​ത്തെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. വേ​ദി​യി​ലും അ​ണി​യ​റ​യി​ലും അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന​വ​ർ എ​ല്ലാ​വ​രും സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ലെ സ്ഥി​ര താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​യ മ​ല​യാ​ളി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും ക​ലാ​കാ​രി​ക​ളു​മാ​ണ് എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മു​ണ്ട്. സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രോ​ടൊ​പ്പം ഫ്ര​ഞ്ച് ആ​ക്ട​ർ ജാ​ക്സ് ബി​യ​തും വേ​ദി​യെ വേ​റി​ട്ട ത​ല​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളം മു​ഖ്യ ഭാ​ഷ​യാ​യും ഒ​പ്പം ഫ്ര​ഞ്ച്, ജ​ർ​മ​ൻ ഭാ​ഷ​ക​ളു​ടെ സ​ന്നി​വേ​ശ​വും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന അ​ന്തി​ത്തോ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ ര​ച​ന ന​ട​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ബം​ഗ​ളൂ​രു നി​വാ​സി​യാ​യ അ​നി​ൽ രോ​ഹി​ത്ത് ആ​ണ്.

