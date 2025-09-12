Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 8:37 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 8:37 AM IST

    അൻപുമണിയെ പിതാവ് പുറത്താക്കി; പാട്ടാളി മക്കൾ കക്ഷി പിളർന്നു

    എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കും
    അൻപുമണിയെ പിതാവ് പുറത്താക്കി; പാട്ടാളി മക്കൾ കക്ഷി പിളർന്നു
    ചെ​ന്നൈ: മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ൻ​പു​മ​ണി രാ​മ​ദാ​സി​നെ പാ​ട്ടാ​ളി മ​ക്ക​ൾ ക​ക്ഷി(​പി.​എം.​കെ)​യി​ൽ നി​ന്ന് പി​താ​വ് ഡോ. ​എ​സ്. രാ​മ​ദാ​സ് പു​റ​ത്താ​ക്കി. സം​ഘ​ട​ന വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് സ്ഥാ​പ​കനേ​താ​വ് കൂ​ടി​യാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തോ​ടെ സം​ഘ​ട​ന പി​ള​ർ​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം പാ​ർ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യോ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത അ​ൻ​പു​മ​ണി​യെ പു​റ​ത്താ​ക്കാ​ൻ ഡോ. ​രാ​മ​ദാ​സി​ന് അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ൻ​പു​മ​ണി വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 17ന് ​പു​തു​ച്ചേ​രി​യി​ൽ രാ​മ​ദാ​സി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പൊ​തു​യോ​ഗ തീ​രു​മാ​ന പ്ര​കാ​രം അ​ൻ​പു​മ​ണി​ക്കെ​തി​രെ അ​ച്ച​ട​ക്ക സ​മി​തി 16 കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ചു​മ​ത്തി നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാ​മ​തും നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും അ​ൻ​പു​മ​ണി വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യി​ല്ല.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​റി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ രാ​മ​ദാ​സ് ത​ന്റെ ചെ​റു​മ​ക​നാ​യ പി. ​മു​കു​ന്ദ​നെ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ യു​വ​ജ​ന വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി നി​യ​മി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് പി​താ​വും മ​ക​നും തെ​റ്റി​യ​ത്. അ​ൻ​പു​മ​ണി​യു​ടെ മൂ​ത്ത സ​ഹോ​ദ​രി ഗാ​ന്ധി​മ​തി​യു​ടെ മ​ക​നാ​ണ് മു​കു​ന്ദ​ൻ. പി​ന്നീ​ട് അ​ൻ​പു​മ​ണി​യെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി ത​രം​താ​ഴ്ത്തി. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​യി രാ​മ​ദാ​സും മ​ക​ൻ അ​ൻ​പു​മ​ണി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ചേ​രി​പ്പോ​ര് രൂ​ക്ഷ​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    News Summary - father expels Anpumani; Patali makkal party splitted
