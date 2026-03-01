Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 1 March 2026 8:08 AM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 8:08 AM IST

    ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ദി​വ​സം ഏ​ഴ് മ​ണി​ക്കൂ​ർ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വൈ​ദ്യു​തി -മ​ന്ത്രി

    ജോ​ർ​ജ്ജ്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ദി​വ​സം ഏ​ഴ് മ​ണി​ക്കൂ​ർ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും കാ​ർ​ഷി​ക ഫീ​ഡ​റു​ക​ളു​ടെ സൗ​രോ​ർ​ജ്ജ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഊ​ർ​ജ്ജ മ​ന്ത്രി കെ.​ജെ. ജോ​ർ​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു. ബം​ഗ​ളൂ​രു ക്യൂ​ൻ​സ് റോ​ഡി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഒ​ഫീ​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രി​ൽ നി​ന്നും നി​വേ​ദ​നം സ്വീ​ക​രി​ച്ച ശേ​ഷം സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി.

    കു​സും-​സി പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​ക്ക് വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന സ​ബ്‌​സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ സോ​ളാ​റൈ​സ് ചെ​യ്ത് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്ത് വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. 2,500 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് സൗ​രോ​ർ​ജ്ജം ഉ​ത്പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.​കു​സും-​ബി പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം 80 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ സ​ബ്‌​സി​ഡി​യോ​ടെ സോ​ളാ​ർ പ​മ്പ് സെ​റ്റു​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​നം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കാ​ണ്. കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​ക്കു​ള്ള ഊ​ർ​ജ്ജ വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സം​രം​ഭ​മാ​ണി​ത്. ഗൃ​ഹ​ജ്യോ​തി പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം, ഗാ​ർ​ഹി​ക ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് 200 യൂ​നി​റ്റ് വ​രെ സൗ​ജ​ന്യ വൈ​ദ്യു​തി ന​ൽ​കു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ഏ​ക​ദേ​ശം 1.65 കോ​ടി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന്റെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​ണ്. ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ല​ഭ്യ​മാ​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ വ​കു​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    കാ​ർ​ഷി​ക വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ സൗ​രോ​ർ​ജ്ജം സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ വൈ​ദ്യു​തി അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം കു​റ​ക്കു​ക​യും വൈ​ദ്യു​തി മോ​ഷ​ണം ത​ട​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ ഗ്യാ​ര​ണ്ടി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​തി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഗ്യാ​ര​ണ്ടി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ 55,000 കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ഇ​തി​ലൂ​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം 5,000 രൂ​പ​യു​ടെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു.

    പ്ര​തി​ശീ​ർ​ഷ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക രാ​ജ്യ​ത്ത് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, സം​സ്ഥാ​നം ഏ​ക​ദേ​ശം നാ​ല് ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ നി​കു​തി സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 60,000 കോ​ടി രൂ​പ മാ​ത്ര​മേ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ട​സ്സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് -മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു നോ​ർ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വാ​ജി​ദ്, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഡി​വി​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ, കെ.​പി.​സി.​സി മീ​ഡി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പ​ക് തി​മ്മ​യ്യ, എ​സ്. മ​നോ​ഹ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Farmers will be provided with electricity for seven hours a day - Minister
