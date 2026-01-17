Begin typing your search above and press return to search.
    ക​ർ​ഷ​ക​നെ പു​ലി ആ​ക്ര​മി​ച്ചു; ക​വു​ങ്ങി​ൽ ക​യ​റി ജീ​വ​ൻ കാ​ത്തു

    വീ​ട്ടുമു​റ്റ​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് സം​ഭ​വം
    ക​ർ​ഷ​ക​നെ പു​ലി ആ​ക്ര​മി​ച്ചു; ക​വു​ങ്ങി​ൽ ക​യ​റി ജീ​വ​ൻ കാ​ത്തു
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ക​ണി​യാ​ടി-​ഒ​ന്ന് ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ അ​ണ്ടി​മാ​റു​വി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പു​ള്ളി​പ്പു​ലി​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ആ​ന്ദീ​ർ​മ​രു സ്വ​ദേ​ശി മ​ഞ്ച​പ്പ നാ​യി​ക്കി​നാ​ണ്(62) പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. രാ​വി​ലെ 8.15ഓ​ടെ മ​ഞ്ച​പ്പ നാ​യി​ക് ത​ന്റെ വീ​ടി​ന്റെ മു​റ്റ​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    പെ​ട്ടെ​ന്ന് പു​ള്ളി​പ്പു​ലി വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് ക​യ​റി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ മ​ഞ്ച​പ്പ നാ​യി​ക് അ​ടു​ത്തു​ള്ള ക​വു​ങ്ങി​ൽ ക​യ​റി കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ക്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു.

    കാ​ലി​ന് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ നാ​യി​ക്കി​നെ ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി ഗ​വ. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി റേ​ഞ്ചി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് മൊ​ഴി​യെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Farmer attacked by tiger
