Madhyamam
    Posted On
    9 March 2026 7:17 AM IST
    Updated On
    9 March 2026 7:17 AM IST

    ന​ട​നെ​ക്കാ​ണാ​ൻ ആ​രാ​ധ​ക​ർ ഇ​ര​ച്ചു ക​യ​റി; പൊ​ലീ​സ് ലാ​ത്തി വീ​ശി

    ന​ട​നെ​ക്കാ​ണാ​ൻ ആ​രാ​ധ​ക​ർ ഇ​ര​ച്ചു ക​യ​റി; പൊ​ലീ​സ് ലാ​ത്തി വീ​ശി
    ഇ​ര​ച്ചു​ക​യ​റി​യ​വ​ർ​ക്ക് നേ​രെ പൊ​ലീ​സ് ലാ​ത്തി​വീ​ശു​ന്നു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു:​ മ​ഹാ​ദേ​വ​പു​ര​യി​ലെ കൃ​ഷ്ണ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ് (കിം​സ്) ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ പു​തി​യ ബ്ലോ​ക്ക് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച എ​ത്തി​യ തെ​ലു​ങ്ക് ന​ട​ൻ എ​ൻ​ടി​ആ​ർ ജൂ​നി​യ​ർ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ന​ന്ദ​മു​രി താ​ര​ക രാ​മ​റാ​വു​വി​നെ കാ​ണാ​ൻ ആ​രാ​ധ​ക​ർ തി​ര​ക്ക് കൂ​ട്ടി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ലാ​ത്തി വീ​ശി.

    ​ലോ​ബി​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​ര​ച്ചു​ക​യ​റി​യു​ള്ള ആ​വേ​ശം പെ​ട്ടെ​ന്ന് സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​മാ​റി​യ​താ​ണ് ലാ​ത്തി​വീ​ശാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ചി​ല​ർ ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ൾ മ​റി​ക​ട​ക്കു​ക പോ​ലും ചെ​യ്ത​താ​യി പൊ​ലീ​സ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.​ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യ വീ​ഡി​യോ ക്ലി​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു കേ​ടാ​യ എ​സ്ക​ലേ​റ്റ​റി​നെ കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​രാ​ധ​ക​ർ നി​ര​ന്ത​രം ന​ട​ന്റെ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് ത​ള്ളി​ക്ക​യ​റു​ന്ന​തി​നി​ടെ എ​സ്ക​ലേ​റ്റ​റി​ൽ വീ​ണ​താ​ണ് അ​ത് ത​ക​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.​സം​ഘ​ർ​ഷ വേ​ള​യി​ൽ ശാ​ന്ത​ത പാ​ലി​ച്ച ന​ട​ൻ പി​ന്നീ​ട് ച​ട​ങ്ങ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

