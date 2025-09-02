Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    2 Sept 2025 8:50 AM IST
    കൊ​ല്ലൂ​ർ സൗ​പ​ർ​ണി​ക ന​ദി​യി​ൽ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് പ്ര​ശ​സ്ത വ​ന്യ​ജീ​വി ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ

    വ​സു​ധ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി

    മം​ഗ​ളൂ​രു: പ്ര​ശ​സ്ത വ​ന്യ​ജീ​വി ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ വ​സു​ധ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​യെ (45) ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച കൊ​ല്ലൂ​ർ സൗ​പ​ർ​ണി​ക ന​ദി​യി​ൽ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് സം​ര​ക്ഷ​ണ, ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ദുഃ​ഖ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി. വ​സു​ധ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി ഇ​ട​തൂ​ർ​ന്ന വ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ട​ങ്ങ​ൾ വ​രെ​യു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച ഉ​ജ്വ​ല​മാ​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​ശ​സ്ത​യാ​ണ്.

    വ​സു​ധ​യു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ ഭം​ഗി പ​ക​ർ​ത്തു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​ടി​യ​ന്ത​ര സം​ര​ക്ഷ​ണ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ടു​ത്തി​ടെ വ​സു​ധ ന​ദീ​തീ​ര ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​കാ​മ​റ​യി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​റ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ അ​വ​ർ കൊ​ല്ലൂ​രി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. വി​യോ​ഗ വാ​ർ​ത്ത പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​യു​ട​നെ ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി​ക​ളു​മാ​യി പ​ല​രും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    കൊ​ല്ലൂ​ർ ശ്രീ ​മൂ​കാം​ബി​ക ക്ഷേ​ത്ര പ​രി​സ​ര​ത്ത് നി​ന്ന് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 27 ന് ​വ​സു​ധ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​യാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​ണ്​ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ബം​ഗ​ളൂ​രു ത്യാ​ഗ​രാ​ജ​ന​ഗ​റി​ലാ​യി​രു​ന്നു വ​സു​ധ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. മാ​താ​വ് വി​മ​ല ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29 ന് ​കൊ​ല്ലൂ​രി​ലെ​ത്തി ക്ഷേ​ത്ര ജീ​വ​ന​ക്കാ​രോ​ട് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു. വ​സു​ധ ക്ഷേ​ത്ര​പ​രി​സ​ര​ത്ത് അ​സ്വ​സ്ഥ​യാ​യി പെ​രു​മാ​റി​യി​രു​ന്ന​താ​യും പി​ന്നീ​ട് പെ​ട്ടെ​ന്ന് റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​പ്പോ​യ​താ​യും അ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വ്യാ​പ​ക​മാ​യ തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഒ​രു വി​വ​ര​വും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല, കൊ​ല്ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് കാ​ണാ​താ​യ​താ​യി കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു . പി​ന്നീ​ട്, വ​സു​ധ സൗ​പ​ർ​ണി​ക ന​ദി​യി​ൽ മു​ങ്ങി​യ​താ​യി സം​ശ​യ​മു​യ​ർ​ന്നു. നാ​ട്ടു​കാ​രും ബൈ​ന്ദൂ​ർ ഫ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി സ​ർ​വി​സ​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഈ​ശ്വ​ർ മാ​ൽ​പെ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ര​ക്ഷാ​സം​ഘ​വും ചേ​ർ​ന്ന് തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി.

    ന​ദി​യി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​താ​യി പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം മൂ​ന്ന് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ താ​ഴെ​യാ​യി തി​ര​ച്ചി​ൽ സം​ഘം മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. മൃ​ത​ദേ​ഹം ഇ​ട​തൂ​ർ​ന്ന വ​ന​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​യി സ​മ​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. പോ​ലീ​സ് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

