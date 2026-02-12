Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightകുടുംബസംഗമവും ഓൺലൈൻ...
    Metro
    Posted On
    date_range 12 Feb 2026 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Feb 2026 7:54 AM IST

    കുടുംബസംഗമവും ഓൺലൈൻ ക്വിസ് മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കുടുംബസംഗമവും ഓൺലൈൻ ക്വിസ് മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    സു​വ​ർ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ആ​വ​ല​ഹ​ള്ളി സോ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: സുവർണ കർണാടക കേരള സമാജം ആവലഹള്ളി സോണിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കുടുംബസംഗമവും ഓൺലൈൻ ക്വിസ് മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു.

    ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ വിവിധ പ്രായവിഭാഗങ്ങളിലുള്ള അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ് എ.ആർ. രാജേന്ദ്രൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് കെ.ജെ. ബൈജു, ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.പി. ശശിധരൻ, ട്രഷറർ പി.സി. ഫ്രാൻസിസ്, ജോയന്‍റ് ട്രഷറർ മുസ്തഫ, സോൺ ചെയർപേഴ്‌സൻ ഷീബ ഷാജി, സോൺ കൺവീനർ വി.കെ. ബിപിൻ, ഫിനാൻസ് കൺവീനർ ആൻസൺ, വൈസ് ചെയർമാൻമാരായ സജീഷ്, സിൽബി ആന്‍റണി, ജോയന്‍റ് കൺവീനർമാരായ ഹരിദാസൻ, സന്തോഷ്, ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ വി.കെ. ഷാജി, എം. മുരളി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

    ജില്ല പ്രസിഡന്‍റ് സന്തോഷ്, സംഘടനയുടെ സ്ഥാപക അംഗം രാജൻ ജേക്കബ് എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:quizFamily Reunion
    News Summary - Family reunion and online quiz competition organized
    Similar News
    Next Story
    X