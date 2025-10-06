Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    6 Oct 2025 9:28 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 9:28 AM IST

    ഇന്ദിര നഗർ ക​ര​യോ​ഗം വാ​ർ​ഷി​ക കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം

    ഇന്ദിര നഗർ ക​ര​യോ​ഗം വാ​ർ​ഷി​ക കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം
    ക​ർ​ണാ​ട​ക നാ​യ​ർ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി ഇ​ന്ദി​ര​ന​ഗ​ർ ക​ര​യോ​ഗം വാ​ർ​ഷി​ക കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക നാ​യ​ർ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി ഇ​ന്ദി​ര ന​ഗ​ർ ക​ര​യോ​ഗം വാ​ർ​ഷി​ക കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ‘സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം 2025’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, കി​ര​ൺ സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​വും സ​ന്ധ്യ കി​ര​ണും ന​ട​ത്തു​ന്ന ര​സി​ക ആ​ർ​ട്സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ ശ​ര​വ​ണ​ഭ​വ എ​ന്ന നൃ​ത്താ​വി​ഷ്കാ​ര​വും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ക​ര​യോ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന​ൽ കു​മാ​ർ നാ​യ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ർ. മ​നോ​ഹ​ര​ക്കു​റു​പ്പ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ൻ. വി​ജ​യ കു​മാ​ർ, ലൈ​ഫ് ആ​ൻ​ഡ് ബി​സി​ന​സ് കോ​ച്ച് മ​ഹേ​ഷ് ന​മ്പ്യാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ക​ര​യോ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ വ​ന​ജ കു​മാ​രി, സി​ന്ധു നാ​യ​ർ, ര​മ്യ വി​പി​ൻ, യു​വ​ജ​ന വി​ഭാ​ഗം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ വി​ഘ്നേ​ഷ് രാ​ജ്, ആ​ര്യ​ൻ സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ന​ന്ദ​ഗോ​പി​ക എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

