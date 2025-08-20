Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightവ്യാ​ജ സ്പോ​ട്സ്...
    Metro
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 11:25 AM IST

    വ്യാ​ജ സ്പോ​ട്സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി; 19.08 എ​ട്ട​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം

    text_fields
    bookmark_border
    fake sports equipments
    cancel
    camera_alt

    പി​ടി​കൂ​ടി​യ വ്യാ​ജ സ്പോ​ട്സ് ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ 

    മം​ഗ​ളൂ​രു: കോ​സ്കോ, നി​വി​യ, യോ​നെ​ക്സ് എ​ന്നീ പ്ര​ശ​സ്ത ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച വ്യാ​ജ സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ലി​യ ശേ​ഖ​രം ഉ​ള്ളാ​ളി​ലും മം​ഗ​ളൂ​രു നോ​ർ​ത്തി​ലും പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ബ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രൊ​ട്ട​ക്ടേ​ഴ്‌​സ് ഇ​ന്ത്യ പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന്റെ സൗ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ റീ​ജ​ന​ൽ ഹെ​ഡ് സ്റ്റീ​ഫ​ൻ രാ​ജ് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണി​ത്.

    ഉ​ള്ളാ​ൾ പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് വി​ന്ന​ർ സ്റ്റോ​റി​ലും മം​ഗ​ളൂ​രു നോ​ർ​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള മ​ഹാ​ദേ​വ് സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് സെ​ന്റ​റി​ലും വ്യാ​ജ ഫു​ട്‌​ബാ​ളു​ക​ൾ, വോ​ളി​ബാ​ൾ, ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ റാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഡി.​സി.​പി (ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന) മി​ഥു​ൻ എ​ച്ച്.​എ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, 1957ലെ ​പ​ക​ർ​പ്പ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ 51(1)(ബി), 63 ​എ​ന്നീ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.

    ഉ​ള്ളാ​ൾ തൊ​ക്കോ​ട്ടു​വി​ലെ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റി​ൽ പൊ​ലീ​സ് റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി 3.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ വ്യാ​ജ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്ന്, ബ​ന്ദ​റി​ലെ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റി​ലെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യി​ല​ധി​കം വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 300ഓ​ളം വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ബ്രാ​ൻ​ഡ​ഡ് സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഡി.​സി.​പി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. യ​ഥാ​ർ​ഥ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മാ​ന വി​ല​ക്ക് വ്യാ​ജ പ​തി​പ്പ് വി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​ട​യു​ട​മ​ക​ൾ 20 ശ​ത​മാ​നം കി​ഴി​വ് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

    ക​ട​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ബി​ല്ലു​ക​ളു​ടെ​യും ഇ​ൻ​വോ​യ്‌​സു​ക​ളു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ​ഞ്ചാ​ബി​ലെ ജ​ല​ന്ധ​റി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് വ്യാ​ജ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്രാ​ഥ​മി​കാ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ബ്രാ​ൻ​ഡ​ഡ് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​റ​വി​ൽ ഈ ​വ്യാ​ജ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രെ​യും നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളെ​യും ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    വ്യാ​ജ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​വ​യി​ൽ എം​ബോ​സ് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന 3ഡി ​ഹോ​ളോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ, ബാ​ച്ച് ന​മ്പ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യും. കൂ​ടാ​തെ, വ്യാ​ജ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഘ​ട​ന​യി​ലും നി​റ​ത്തി​ലും ചെ​റി​യ വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ഡി.​സി.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. ഡി.​സി.​പി (ക്രൈം ​ആ​ൻ​ഡ് ട്രാ​ഫി​ക്) ര​വി​ശ​ങ്ക​ർ, എ.​സി.​പി​മാ​രാ​യ വി​ജ​യ​ക്രാ​ന്തി, പ്ര​താ​പ് സി​ങ് തോ​റാ​ട്ട് സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:metro newsSports EquipmentLatest NewsBanglore News
    News Summary - Fake sports equipment seized; worth Rs 19.08 lakh
    Similar News
    Next Story
    X