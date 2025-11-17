Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമാ​യം ചേ​ർ​ത്ത...
    Metro
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 9:05 AM IST

    മാ​യം ചേ​ർ​ത്ത ‘ന​ന്ദി​നി’ നെ​യ്യ് വി​ൽ​പ​ന; ശൃം​ഖ​ല ബം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി

    text_fields
    bookmark_border
    മാ​യം ചേ​ർ​ത്ത ‘ന​ന്ദി​നി’ നെ​യ്യ് വി​ൽ​പ​ന; ശൃം​ഖ​ല ബം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച മാ​യം ചേ​ർ​ത്ത നെ​യ്യ് വ്യാ​ജ ‘ന​ന്ദി​നി’ പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ അം​ഗീ​കൃ​ത ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ മു​ഖേ​ന വി​ൽ​ക്കു​ന്ന വ​ലി​യ ശൃം​ഖ​ല​യെ ബം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ചാ​മ​രാ​ജ്പേ​ട്ട​യി​ലെ ന​ഞ്ചം​ബ അ​ഗ്ര​ഹാ​ര​യി​ലു​ള്ള കൃ​ഷ്ണ എ​ന്റ​ർ​പ്രൈ​സ​സ് ഉ​ട​മ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ലു​പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    വ്യാ​ജ ന​ന്ദി​നി ബ്രാ​ൻ​ഡ് സ​ഞ്ചി​ക​ളി​ലും പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് കു​പ്പി​ക​ളി​ലും നി​റ​ച്ച് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലു​ട​നീ​ളം വി​റ്റ​ഴി​ച്ച സം​ഘ​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട​വ​രാ​ണി​വ​ർ. 8136 ലി​റ്റ​ർ മാ​യം ചേ​ർ​ത്ത നെ​യ്യ്, തേ​ങ്ങ, പാം ​ഓ​യി​ൽ, 1.19 ല​ക്ഷം രൂ​പ, ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച നാ​ലു ച​ര​ക്കു​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, നി​ർ​മാ​ണ യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റ് അ​നു​ബ​ന്ധ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ഇ​വ​യു​ടെ ആ​കെ മൂ​ല്യം ഏ​ക​ദേ​ശം 1.27 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണെ​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സീ​മ​ന്ത് കു​മാ​ർ സി​ങ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ന​ന്ദി​നി നെ​യ്യി​നു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി പ്ര​തി​ക​ൾ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ൽ മാ​യം ചേ​ർ​ത്ത നെ​യ്യ് ത​യാ​റാ​ക്കി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കെ.​എം.​എ​ഫ് ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള ബം​ഗ​ളൂ​രു ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​പ്ര​തി​ക​ൾ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള വി​വി​ധ മൊ​ത്ത, ചി​ല്ല​റ വി​ൽ​പ​ന ക​ട​ക​ളി​ലേ​ക്കും ന​ന്ദി​നി പാ​ർ​ല​റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും മാ​യം ചേ​ർ​ത്ത നെ​യ്യ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത് യ​ഥാ​ർ​ഥ വി​പ​ണി വി​ല​ക്ക് വ്യാ​ജ​മാ​യി പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ‘സി.​സി.​ബി (സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്) സ്പെ​ഷ​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ സ്ക്വാ​ഡും കെ.​എം.​എ​ഫും (ക​ർ​ണാ​ട​ക മി​ൽ​ക്ക് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ) വി​ജി​ല​ൻ​സ് വി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി ശേ​ഖ​രി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് വ്യാ​ജ നെ​യ്യ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    സി.​സി.​ബി സ്പെ​ഷ​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ സ്ക്വാ​ഡി​ന്റെ​യും കെ.​എം.​എ​ഫ് വി​ജി​ല​ൻ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ​യും സം​യു​ക്ത സം​ഘം ചാ​മ​രാ​ജ്പേ​ട്ട​യി​ലെ ന​ഞ്ചം​ബ അ​ഗ്ര​ഹാ​ര​യി​ലു​ള്ള കൃ​ഷ്ണ എ​ന്റ​ർ​പ്രൈ​സ​സി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഗോ​ഡൗ​ണു​ക​ൾ, ക​ട​ക​ൾ, ച​ര​ക്ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി. റെ​യ്ഡി​നി​ടെ ഒ​രു വാ​ഹ​നം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ഡ്രൈ​വ​റെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:fake productBangalore NewsNandini ghee
    News Summary - Fake Nandini product seized
    Similar News
    Next Story
    X