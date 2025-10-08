Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightസ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്...
    Metro
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 8:05 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 8:05 AM IST

    സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് വ്യാ​ജ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി ത​ട്ടി​പ്പ്: ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് വ്യാ​ജ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി ത​ട്ടി​പ്പ്: ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​ർ

    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഉ​ഡു​പ്പി​യി​ലും പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് വ്യാ​ജ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി​ക​ൾ ന​ൽ​കി ത​ട്ടി​പ്പ്. കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി ഉ​ഡു​പ്പി പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഹ​രി​റാം ശ​ങ്ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ബ്ര​ഹ്മാ​വ​ർ സ്വ​ദേ​ശി എ​സ്. രാ​കേ​ഷ് (33), സി​ർ​സി സ്വ​ദേ​ശി ച​ര​ൺ ബാ​ബു മേ​സ്ത(38) എ​ന്നി​വ​ർ മു​മ്പ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​വ​രാ​ണ്.

    ഇ​തി​​ന്റെ പേ​രി​ൽ സ്കൂ​ൾ ബ​സു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് നി​ര​വ​ധി സ്കൂ​ളു​ക​ൾ പോ​ളി​സി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. കു​ന്താ​പൂ​രി​ൽ സ്കൂ​ൾ ബ​സ് ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യി​ൽ ഇ​ടി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക്ലെ​യിം ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച രേ​ഖ​ക​ൾ വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. രാ​കേ​ഷ് ഏ​ക​ദേ​ശം 20 വ്യാ​ജ പോ​ളി​സി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ ച​ര​ൺ 17 എ​ണ്ണം ന​ൽ​കി.

    ഇ​തു​വ​രെ 46 വ്യാ​ജ പോ​ളി​സി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​ന്ന​ര​കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പാ​ണി​ത്. അ​ഞ്ചി​ല​ധി​കം സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഇ​ര​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​വ​രം. പോ​ളി​സി പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നോ ക്ലെ​യിം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ മു​മ്പ് എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ത​ത് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​വ​രു​ടെ പോ​ളി​സി ന​മ്പ​റു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് എ​സ്.​പി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SchoolsPoliceArrestfake insuranceCrimeNews
    News Summary - Two arrested for fraudulently obtaining fake insurance policies for schools
    Similar News
    Next Story
    X