ആർ.ടി.ഒ ഓഫിസിന് വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി

Posted Ondate_range 17 Dec 2025 8:25 AM IST
Updated Ondate_range 17 Dec 2025 8:25 AM IST
ആർ.ടി.ഒ ഓഫിസിന് വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണിtext_fields
News Summary - Fake bomb threat to RTO office
മംഗളൂരു: മംഗളൂരു റീജനൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫിസിന് ബോംബ് ഭീഷണി ഉണ്ടെന്ന ഇ-മെയിൽ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ സന്ദേശം വ്യാജമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു.
രാത്രിയാണ് ഇ-മെയിൽ ലഭിച്ചത്. ഉച്ചയോടെ മാത്രമാണ് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് അടിയന്തര മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. സുരക്ഷാ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ആർ.ടി.ഒ ഓഫിസ് ജീവനക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചതായും കെട്ടിടത്തിൽ പരിശോധന നടത്താൻ ബോംബ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ സ്ക്വാഡിനെ നിയോഗിച്ചതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
