Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 8:25 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 8:25 AM IST

    ആർ.ടി.ഒ ഓഫിസിന് വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി

    ആർ.ടി.ഒ ഓഫിസിന് വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി
    ബോം​ബ് ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ട്ട മം​ഗ​ളൂ​രു ആ​ർ.​ടി.​ഒ ഓ​ഫി​സ്

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മം​ഗ​ളൂ​രു റീ​ജ​ന​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫി​സി​ന് ബോം​ബ് ഭീ​ഷ​ണി ഉ​ണ്ടെ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ൽ ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ തി​ര​ച്ചി​ലി​ൽ സ​ന്ദേ​ശം വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​ഞ്ഞു.

    രാ​ത്രി​യാ​ണ് ഇ-​മെ​യി​ൽ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഉ​ച്ച​യോ​ടെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​ർ‌.​ടി.‌​ഒ ഓ​ഫി​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ച​താ​യും കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​ൻ ബോം​ബ് ഡി​റ്റ​ക്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഡി​സ്പോ​സ​ൽ സ്ക്വാ​ഡി​നെ നി​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    newsRTO OfficeFake bomb
    Fake bomb threat to RTO office
