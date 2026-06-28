ചാമരാജ നഗർ ജില്ല കോടതിക്ക് വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി

ചാമരാജ നഗർ ജില്ല കോടതിക്ക് വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണിtext_fields
ബംഗളൂരു :ചാമരാജനഗർ ജില്ല കോടതിക്ക് വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി ഇ-മെയിൽ വഴി ലഭിച്ചു.തുടർന്ന് പൊലീസ് കോടതി പരിസരം ഒഴിപ്പിച്ച് പരിശോധന നടത്തി.രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ജില്ല സെഷൻസ് കോടതിക്കും സമാനമായ ഒൾബോംബ് ഭീഷണി ഇ-മെയിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു. മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് കോടതി പരിസരം ഒഴിപ്പിക്കുകയും ബോംബ് നിർവീര്യമാക്കൽ സ്ക്വാഡിന്റെയും ഡോഗ് സ്ക്വാഡിന്റെയും സഹായത്തോടെ തിരച്ചിൽ നടത്തുകയും ചെയ്തു.
ഉച്ച ഒന്നിന് ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ ഇ-മെയിൽ സന്ദേശം ലഭിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന്, ജഡ്ജിമാർ, അഭിഭാഷകർ, കോടതി ജീവനക്കാർ, പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവരെ കോടതി സമുച്ചയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ച പൊലീസ് തിരച്ചിൽ നടത്തി. ആവർത്തിച്ചുള്ള ഭീഷണി ഇ-മെയിലുകൾ ജഡ്ജിമാർ, അഭിഭാഷകർ, കോടതി ജീവനക്കാർ, സന്ദർശകർ എന്നിവരിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചാമരാജനഗർ ജില്ലാ അഭിഭാഷക അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പുട്ടസ്വാമി രാമസമുദ്ര പറഞ്ഞു. തിരച്ചിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ബോംബ് നിർവീര്യമാക്കൽ സ്ക്വാഡും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും പൊലീസും ഭീഷണി വ്യാജമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഭീഷണി ഇ-മെയിലുകളുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഉത്തരവാദികളായവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുമായി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
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