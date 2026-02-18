Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 18 Feb 2026 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Feb 2026 8:48 AM IST

    പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ മു​ഖം തെ​ളി​യും ഹാ​ജ​ർ രീ​തി

    പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ മു​ഖം തെ​ളി​യും ഹാ​ജ​ർ രീ​തി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഹാ​ജ​ർ നി​ല​ക്ക് ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ മു​ഖം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്നു. എ.​ഐ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മു​ഖം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി​യാ​ണ് ഹാ​ജ​ർ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​റി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഹാ​ജ​ർ കൃ​ത്യ​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    2026-27 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ മു​ഖം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​യ്ഡ​ഡ്, സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഇ​ത് നി​ർ​ബ​ന്ധം. ആ​കെ 2.16 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ലാ​ണ് മു​ഖം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. മേ​യ് മാ​സ​ത്തോ​ടെ എ​ല്ലാ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും എ.​ഐ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി പ​റ​യു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സാ​റ്റ്സ് സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ വ​ഴി ഹാ​ജ​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഇ​നി മു​ത​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ഹാ​ജ​ർ നി​ല​ക്കും മു​ഖം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു അ​ധ്യാ​പ​ക​നും നേ​രി​ട്ട് ഹാ​ജ​രാ​കാ​തെ ഹാ​ജ​ർ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ഇ​ത് ചി​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന ദു​രു​പ​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടും. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​പ്പോ​ലെ, അ​ധ്യാ​പ​ക​രും മു​ഖം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ലൂ​ടെ ഹാ​ജ​ർ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്ഡ​ഡ് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ​യും കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഹാ​ജ​ർ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘നി​ര​ന്ത​ര’ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു.

