അതിശൈത്യം: ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

Posted Ondate_range 16 Dec 2025 7:22 AM IST
Updated Ondate_range 16 Dec 2025 7:22 AM IST
News Summary - Extreme cold: Orange alert
ബംഗളൂരു: സംസ്ഥാനത്തെ താപനില 14 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായി കുറഞ്ഞതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബാഗൽകോട്ടിലെ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വടക്കൻ കർണാടക, കല്യാണ കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളില് തണുപ്പ് തുടരും.
ബീദർ, കലബുറഗി, വിജയപുര, ബെൽഗാം, ധാർവാഡ്, ഗദഗ്, ഹാവേരി, കൊപ്പാൽ, വിജയനഗര, മൈസൂരുവിന്റെ തെക്കൻ ഉൾപ്രദേശങ്ങൾ, ദാവങ്കരെ, ശിവമൊഗ്ഗ, ചിക്കമഗളൂരു, ഹാസൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അതിശൈത്യം അനുഭവപ്പെടും. സമീകൃതാഹാരം കഴിക്കാനും തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം നിർദേശിച്ചു.
