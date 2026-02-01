Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    മൊ​ള​ഗി മ​റ​യ്യ ക്ഷേ​ത്ര റോ​ഡി​ൽ സ്ഫോ​ട​നം; വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​റു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്

    ര​ണ്ടു പേ​രു​ടെ നി​ല​ ഗു​രു​ത​രം
    മൊ​ള​ഗി മ​റ​യ്യ ക്ഷേ​ത്ര റോ​ഡി​ൽ സ്ഫോ​ട​നം; വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​റു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്
    മൊ​ള​ഗി മ​റ​യ്യ ക്ഷേ​ത്ര റോ​ഡി​ൽ സ്ഫോ​ട​ന​മു​ണ്ടാ​യ സ്ഥ​ലം പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബി​ദ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഹം​നാ​ബാ​ദ് മൊ​ള​കേ​ര ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ മൊ​ള​ഗി മ​റ​യ്യ ക്ഷേ​ത്ര റോ​ഡി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ വ​സ്തു പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച് നാ​ല് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​റ് പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. മു​തി​ർ​ന്ന ര​ണ്ടു പേ​രു​ടെ നി​ല​ഗു​രു​ത​ര​മെ​ന്ന് ബി​ദ​ർ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് പ്ര​ദീ​പ് ഗു​ണ്ടി പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​വി​ലെ ന​ട​ന്ന് പോ​വു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ബി​ദ​ർ ജി​ല്ല ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള മ​ന്ത്രി ഈ​ശ്വ​ർ ഖാ​ഡ്രെ ന​ടു​ക്കം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക​യും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ​ക്ക് ഉ​ട​ന​ടി ചി​കി​ത്സ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചി​കി​ത്സ ചെ​ല​വ് ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം വ​ഹി​ക്കു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ കാ​ര​ണം, ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​റ​വി​ടം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

