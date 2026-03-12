Begin typing your search above and press return to search.
Posted On 12 March 2026 10:28 AM IST
Updated On 12 March 2026 10:28 AM IST
കിണറിൽ സ്ഫോടനം; വീടുകൾക്ക് വിള്ളൽ
News Summary - Explosion in well; cracks in houses
മംഗളൂരു: കഡബ താലൂക്കിലെ രാമകുഞ്ച ഗ്രാമത്തിലെ കമ്പയിൽ കിണർ കുഴിക്കാൻ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് നിരവധി വീടുകൾക്ക് വിള്ളൽ. കിണറിനുള്ളിൽ പൊട്ടാതെ കിടന്ന സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബോംബ് നിർമാർജന സ്ക്വാഡ് ആരംഭിച്ചു. മൈസൂരുവിൽ താമസക്കാരനായ വി.സോമശേഖരന്റെ കിണറിലാണ് പാറപൊട്ടിക്കുന്നതിനിടെ സ്ഫോടനമുണ്ടായത്.വാമന മൂല്യ, കെ.ടി. മോഹൻ എന്നിവരുടെ വീടുകൾ ചുമരുകളിൽ പലഭാഗത്തും വലിയ വിള്ളൽ കാരണം താമസിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്
