Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightകിണറിൽ സ്ഫോടനം;...
    Metro
    Posted On
    date_range 12 March 2026 10:28 AM IST
    Updated On
    date_range 12 March 2026 10:28 AM IST

    കിണറിൽ സ്ഫോടനം; വീടുകൾക്ക് വിള്ളൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കിണറിൽ സ്ഫോടനം; വീടുകൾക്ക് വിള്ളൽ
    cancel
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    മംഗളൂരു: കഡബ താലൂക്കിലെ രാമകുഞ്ച ഗ്രാമത്തിലെ കമ്പയിൽ കിണർ കുഴിക്കാൻ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് നിരവധി വീടുകൾക്ക് വിള്ളൽ. കിണറിനുള്ളിൽ പൊട്ടാതെ കിടന്ന സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബോംബ് നിർമാർജന സ്ക്വാഡ് ആരംഭിച്ചു. മൈസൂരുവിൽ താമസക്കാരനായ വി.സോമശേഖരന്റെ കിണറിലാണ് പാറപൊട്ടിക്കുന്നതിനിടെ സ്ഫോടനമുണ്ടായത്.വാമന മൂല്യ, കെ.ടി. മോഹൻ എന്നിവരുടെ വീടുകൾ ചുമരുകളിൽ പലഭാഗത്തും വലിയ വിള്ളൽ കാരണം താമസിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:explosionmetronewsBanglore
    News Summary - Explosion in well; cracks in houses
    Similar News
    Next Story
    X