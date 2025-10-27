Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightപ്ര​വാ​സി...
    Metro
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 10:14 AM IST

    പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത്ത് -എ​ൻ.​കെ. പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത്ത് -എ​ൻ.​കെ. പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന ക​രു​ത്ത് വി​ല​മ​തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്നും പ്ര​ള​യ​കാ​ല​ത്തും കോ​വി​ഡ് സ​മ​യ​ത്തും പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ നി​സ്സീ​മ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്നും എ​ൻ.​കെ. പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള സ​മാ​ജം സി​റ്റി സോ​ൺ ഹോ​സൂ​ർ റോ​ഡി​ലു​ള്ള നി​മാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ഓ​ണ വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ൾ 2025’ൽ ​മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ക​ർ​ണാ​ട​ക ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി രാ​മ​ലിം​ഗ റെ​ഡ്ഡി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സോ​ൺ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ. ​വി​നേ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ക​സ്റ്റം​സ് അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, സി​നി​മ താ​രം ശ്രീ​ജ​യ, കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം. ​ഹ​നീ​ഫ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ജി കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​ർ​ജ് തോ​മ​സ്, കെ.​എ​ൻ.​ഇ ട്ര​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ, സോ​ൺ ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്ര​സീ​ദ് കു​മാ​ർ, ആ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ന്തോ​ഷ്‌ ക​ല്ല​ട, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ല​ക്ഷ്‌​മി ഹ​രി​കു​മാ​ർ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​നി​ജ ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഓ​ണ​സ​ദ്യ, പാ​ലാ ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സി​ന്റെ ഗാ​ന​മേ​ള എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:expatriatemetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - Expatriate Malayalis are the backbone of Kerala - N.K. Premachandran
    Similar News
    Next Story
    X