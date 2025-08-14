Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    date_range 14 Aug 2025 9:14 AM IST
    ബം​ഗ​ളൂ​രു വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ വി​ദേ​ശ ഉ​ര​ഗ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    Bengaluru Airport
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കെം​പ​ഗൗ​ഡ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ബാ​ങ്കോ​ക്കി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന് പാ​മ്പു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി വി​ദേ​ശ, സം​ര​ക്ഷി​ത ഉ​ര​ഗ​ങ്ങ​ളെ ക​സ്റ്റം​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ല​ഗേ​ജ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്റെ ല​ഗേ​ജി​നു​ള്ളി​ൽ പെ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ഴ​ജ​ന്തു​ക്ക​ൾ. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ഉ​ര​ഗ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന് കൈ​മാ​റി​.

    TAGS:Bengaluru NewsBengaluru Airportreptilesseizure
    News Summary - Exotic reptiles caught on Bengaluru flight
