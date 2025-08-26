Begin typing your search above and press return to search.
    ദ​സ​റ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​രു​മി​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷി​ക്ക​ണം -ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി

    ഡോ. ​ജി. പ​ര​മേ​ശ്വ​ര

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദ​സ​റ ഒ​രു സം​സ്ഥാ​ന ഉ​ത്സ​വ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ത് എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​ന്നി​ച്ചാ​ഘോ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ജി. പ​ര​മേ​ശ്വ​ര പ​റ​ഞ്ഞു. ദ​സ​റ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് ക​ന്ന​ട സാ​ഹി​ത്യ​കാ​രി ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖി​നെ നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഹി​ന്ദു​ത്വ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ത്തോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ദ​സ​റ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ത്യേ​ക ജാ​തി​യി​ലോ മ​ത​ത്തി​ലോ മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക മ​ത​ത്തെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ദ​സ​റ ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ? മൈ​സൂ​രു സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ദി​വാ​നാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ മി​ർ​സ ഇ​സ്മ​യി​ൽ മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ല്ലേ? ക​വി നി​സാ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​മ്പ് ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നി​ല്ലേ? അ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​രു​ത്. ശ്രീ​ചാ​മു​ണ്ഡേ​ശ്വ​രി ദേ​വി​യി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ക്ക​ണോ വേ​ണ്ട​യോ എ​ന്ന​ത് അ​വ​രു​ടെ ഇ​ഷ്ട​മാ​ണ്. ഇ​ത് മു​ഴു​വ​ൻ മൈ​സൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഉ​ത്സ​വ​മാ​ണ്, എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​രു​മി​ച്ച് ഇ​ത് ആ​ഘോ​ഷി​ക്ക​ണം’- അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖി​നെ​തി​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ ബ​സ​ന​ഗൗ​ഡ പാ​ട്ടീ​ൽ യ​ത്നാ​ൽ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖി​നെ​തി​രെ ഹി​ന്ദു​ത്വ അ​നു​കൂ​ലി​ക​ൾ വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഉ​ടു​പ്പി പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    TAGS:Bengaluru NewsG ParameshwaraDussehraMysuru Dussehra
