    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 7:57 AM IST

    എത്തിനഹോളെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി; നിർവഹണത്തിൽ പിഴവെന്ന് സി.എ.ജി

    പദ്ധതി ചെലവ് 179 ശതമാനം കൂടി; 2012ൽ 8,324 കോടി,2023ൽ 23,252 കോടി
    എത്തിനഹോളെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി; നിർവഹണത്തിൽ പിഴവെന്ന് സി.എ.ജി
    എ​ത്തി​ന​ഹോ​ളെ പ​ദ്ധ​തി

    മംഗളൂരു: ഹാസൻ ജില്ലയിലെ എത്തിനഹോളെ പദ്ധതി നിർവഹണത്തിലെ പിഴവുകൾ നിരത്തി കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ (സി.എ.ജി) റിപ്പോർട്ട്. ടെൻഡർ പ്രക്രിയകളിലും സാമ്പത്തിക മാനേജ്‌മെന്റിലും ഗുരുതരമായ പോരായ്മകൾ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി ഈ പദ്ധതിക്ക് 23,251.66 കോടി രൂപ ചെലവുവരും. ഏകദേശം 80 ശതമാനം പദ്ധതി പ്രവൃത്തികളും കരാറുകാരുടെ സാമ്പത്തികശേഷി, ലേല ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവ വിലയിരുത്താതെയാണ് നൽകിയതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞു.

    14,805.80 കോടിയുടെ 67 ശതമാനം പ്രവൃത്തികളും വെറും ഏഴ് കരാറുകാർക്ക് മാത്രമാണ് നൽകിയത്. ഒരൊറ്റ കരാറുകാരൻ 5216.58 കോടിയുടെ 11 കരാറുകൾ നേടി. ഈ കരാറുകളുടെ കേന്ദ്രീകരണം പദ്ധതിയുടെ സമയബന്ധിതമായ പൂർത്തീകരണത്തെ ബാധിച്ചു. പൈപ്പ് മെറ്റീരിയലുകളുടെ അധിക ചെലവ് തിരിച്ചുപിടിക്കാത്തത്, ടേൺകീ കരാറുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ജോലികൾക്കുള്ള അധിക പേയ്‌മെന്റുകൾ, റിട്ടൻഷൻ പണവും പ്രകടന സുരക്ഷയും അകാലത്തിൽ പുറത്തിറക്കൽ, പൈപ്പ് വിതരണത്തിനുള്ള ക്രമരഹിതമായ മുൻകൂർ പേയ്‌മെന്റുകൾ, ജി.എസ്.ടി നടപ്പിലാക്കിയതുമൂലം കരാറുകാർക്ക് ലഭിച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിൽ പരാജയം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ കരാറുകാർക്ക് അനാവശ്യ സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യം നൽകിയ സംഭവങ്ങളും ഓഡിറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, പദ്ധതിച്ചെലവ് 179 ശതമാനം വർധിച്ചു, 2012ൽ 8,323.50 കോടിയിൽനിന്ന് 2023 ൽ 23,251.66 കോടിയായി. ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി ജോലി ചെയ്തിട്ടും പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഇനിയും സമയമായിട്ടില്ല, ഇത് കടുത്ത ജലക്ഷാമം നേരിടുന്ന വരൾച്ചബാധിതമായ കോലാർ, ചിക്കബെല്ലാപൂർ ജില്ലകളിലേക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിൽ ദീർഘകാല കാലതാമസത്തിന് കാരണമാകുന്നു. 2024 മാർച്ചിലെ കണക്കനുസരിച്ച് 15,297 കോടി ചെലവഴിച്ചിട്ടും രണ്ട് ജില്ലകൾക്കും കുടിവെള്ളം നൽകുക എന്ന പദ്ധതിയുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് സി.എ.ജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    2018 മുതൽ 2023 വരെയുള്ള അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലയളവിൽ വെയറുകളിലെ ജലലഭ്യത 7.20 ടി.എം.സി.എഫ്.ടിക്കും 24.70 ടി.എം.സി.ടിക്കും ഇടയിലാണെന്ന് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷിച്ചു, ഇത് വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ടിൽ (ഡി.പി.ആർ) വിഭാവനം ചെയ്ത 32.15 ടി.എം.സി.എഫ്.ടിയെക്കാൾ വളരെ കുറവാണ്.

    റിസർവോയറിന്റെ സംഭരണശേഷി രണ്ടുതവണ പരിഷ്കരിക്കുകയും 10 ടി.എം.സി.എഫ്.ടിയിൽനിന്ന് രണ്ട് ടി.എം.സി.എഫ്.ടിയായി കുറക്കുകയും ചെയ്തു, ഇത് 621.45 കോടിയുടെ അധിക ചെലവിലേക്ക് നയിച്ചു. ലക്കേനഹള്ളിയിലെ ബാലൻസിങ് റിസർവോയറിന്റെ നിർമാണത്തിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിശ്വേശ്വരയ്യ ജല നിഗം ലിമിറ്റഡ് സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം നേരിടുന്നുവെന്നും പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇനിയും 7,954.63 കോടി രൂപ ആവശ്യമാണെന്നും സി.എ.ജി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

    കർണാടകയിലെ കലങ്ങിയ വെള്ളത്തിലൂടെയുള്ള സ്റ്റിയറിങ് സമന്വയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിനും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനുമിടയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കാത്തതിന്റെ ഫലമായി നിർവഹണം വിഘടിച്ചു. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ട ഘടകങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന് കീഴിൽ സൃഷ്ടിച്ച 2,965.77 കോടി മൂല്യമുള്ള ആസ്തികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത വെള്ളം എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഗ്രാവിറ്റി കനാൽ, ബാലൻസിങ് റിസർവോയർ തുടങ്ങിയ രണ്ടാം ഘട്ട ഘടകങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ ഈ ആസ്തികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

    തൽഫലമായി പമ്പുകളും മോട്ടോറുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രോ-മെക്കാനിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാനോ കമീഷൻ ചെയ്യാനോ കഴിഞ്ഞില്ല, അവ തുരുമ്പെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞു.

