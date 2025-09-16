Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    16 Sept 2025 10:28 AM IST
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ശ​രാ​വ​തി ല​യ​ൺ ടെ​യി​ൽ​ഡ് മ​ക്കാ​ക്ക് (എ​ല്‍.​ടി.​എം) മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ല വൈ​ദ്യു​ത പ​ദ്ധ​തി ച​രി​ത്ര സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​മെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ. വൈ​ദ്യു​തി പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യു​ള്ള പൊ​തു ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി പു​രാ​വ​സ്തു വ​കു​പ്പ് പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നാ​ല് ച​രി​ത്ര സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ശ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്കെ​തി​രെ പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക പ​വ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡ് (കെ.​പി.​സി.​എ​ൽ) ​​പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം ത​ല​ക്ക​ലെ റി​സ​ർ​വോ​യ​റി​ൽ​നി​ന്നും ഗെ​രു​സോ​പ്പ റി​സ​ർ​വോ​യ​റി​ൽ​നി​ന്നും വെ​ള്ളം പ​മ്പ് ചെ​യ്ത് വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി 133.81 ഏ​ക്ക​ര്‍ വ​നം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. അ​തി​ലെ 16,041 മ​ര​ങ്ങ​ളും മു​റി​ച്ചു​നീ​ക്ക​ണം. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​ബ്ലി​ക് ഹി​യ​റി​ങ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ​യി​ലും വ്യാ​ഴാ​ഴ്​​ച ഉ​ത്ത​ര ക​ന്ന​ഡ​യി​ലും ന​ട​ക്കും. പൗ​രാ​ണി​ക സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ന്‍ അ​ജ​യ കു​മാ​ര്‍ ബി.​എ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    1552 മു​ത​ല്‍ 1606 വ​രെ പ്ര​ദേ​ശം ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന റാ​ണി ചെ​ന്ന​ഭൈ​രാ​ദേ​വി​യു​ടെ കാ​ല​ത്തെ ച​രി​ത്ര​സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ൾ പ​ദ്ധ​തി നി​ല​വി​ല്‍വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ വി​സ്മൃ​തി​യി​ലാ​കും. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ കാ​ലം ഭ​രി​ച്ച രാ​ജ്ഞി​യാ​ണി​വ​ര്‍. കെ.​പി.​സി.​എ​ൽ ന​ൽ​കി​യ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന മാ​പ്പി​ല്‍ വ​ന​ഭാ​ഗം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന സ്ഥ​ലം ഗെ​റൂ​സോ​പ്പാ രാ​ജ​വം​ശം ഭ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ ച​തു​ര്‍മു​ഖി ബ​സ​ദി, വ​ര്‍ദ്ധ​മാ​ന സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്രം, വീ​ര​ഭ​ദ്ര ക്ഷേ​ത്രം കൂ​ടാ​തെ ച​രി​ത്ര ലി​ഖി​ത​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ട്.

    ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ത​ന്നെ പ​രി​സ്ഥി​തി ആ​ഘാ​ത റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ (ഇ.​ഐ.​എ) ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ദ്ധ​തി ഈ ​രീ​തി​യി​ല്‍ മു​ന്നോ​ട്ടു കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന് സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ പ​രാ​മ​ര്‍ശി​ച്ചു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​ര​വം​ശ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മോ പു​രാ​വ​സ്തു​പ​ര​മോ ആ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലോ അ​തി​ന് പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലോ ആ​ണോ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് എ​ന്ന പ​രി​സ്ഥി​തി, വ​നം, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് കെ.​പി.​സി. എ​ൽ ‘ഇ​ല്ല’ എ​ന്ന് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യ​താ​യും ഇ​ത് തി​ക​ച്ചും വ​സ്തു​ത വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

