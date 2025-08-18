Begin typing your search above and press return to search.
    പ്ര​വേ​ശ​ന നി​രോ​ധ​നം; വൃ​ന്ദാ​വ​ൻ ഉ​ദ്യാ​ന​ത്തി​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു

    Vrindavan garden
    വൃ​ന്ദാ​വ​ൻ ഉ​ദ്യാ​ന​ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത കൃ​ഷ്ണ​രാ​ജ സാ​ഗ​ർ (കെ.​ആ​ർ.​എ​സ്) അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ലെ വൃ​ന്ദാ​വ​ൻ ഗാ​ർ​ഡ​നി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 60ല​ധി​കം വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി​ഷേ​ധം.

    സം​ഗീ​ത ജ​ല​ധാ​ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​വേ​ശ​നം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് ഓ​ഫ് രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന് ആ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും, അ​ട​ച്ചി​ട​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മു​ൻ​കൂ​ർ അ​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കാ​തെ ടോ​ൾ, പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഫീ​സ് പി​രി​ച്ച​താ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    പാ​ല​ത്തി​ൽ ടോ​ൾ പി​രി​ക്കു​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​പോ​ലും ക​ട്ട് ഓ​ഫ് വി​വ​രം അ​റി​യാ​തെ പ​ണം പി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നും പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​നും വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് 300 മു​ത​ൽ 500 രൂ​പ​വ​രെ ഈ​ടാ​ക്കി​യ​താ​യി വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, ടി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കാ​തെ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ഗേ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ​രെ തി​രി​ച്ച​യ​ച്ചു. ഇ​തി​ൽ പ്ര​കോ​പി​ത​രാ​യ​വ​ർ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഫോ​ഴ്‌​സ് (കെ.​എ​സ്.​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫ്) ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ ടെ​ൻ​ഡ​ർ പ്ര​കാ​രം പ്ര​വേ​ശ​നം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ഏ​ജ​ൻ​സി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യും വാ​ക്കേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യി.

    കോ​പാ​കു​ല​രാ​യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ ടി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ണ്ട​റി​ന്റെ ഗ്ലാ​സ് ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യും ഫ​ർ​ണി​ച്ച​റി​ന് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ വ​ഷ​ളാ​യി. കെ.​എ​സ്.​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും കെ.​ആ​ർ.​എ​സ് പൊ​ലീ​സും ഇ​ട​പെ​ട്ട് ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം പ്ര​വേ​ശ​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    കാ​വേ​രി നീ​രാ​വ​രി നി​ഗം ലി​മി​റ്റ​ഡ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഫാ​റൂ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബു സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി 50-60 വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​സ​മ​യം രാ​ത്രി 9.30ന് ​അ​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് നീ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. പി​ന്നീ​ട് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി പി​രി​ഞ്ഞു​പോ​യി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല.

    News Summary - Entry ban; Tourists protest at Vrindavan Park
