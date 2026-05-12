    Metro
    Posted On
    date_range 12 May 2026 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 12 May 2026 9:03 AM IST

    ‘എ​ന്‍റെ മ​ക​ള്‍ മോ​നി​ഷ’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദേ​ശീ​യ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വും ന​ടി​യും പ്ര​തി​ഭാ​ധ​ന​യാ​യ ക​ലാ​കാ​രി​യു​മാ​യ മോ​നി​ഷ ഉ​ണ്ണി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യാ​യ ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പാ​യ 'എ​ന്‍റെ മ​ക​ൾ മോ​നി​ഷ' പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​ശ​സ്ത ന​ർ​ത്ത​കി​യും ന​ടി​യും സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​മാ​യ ശ്രീ​ദേ​വി ഉ​ണ്ണി എ​ഴു​തി​യ പു​സ്ത​കം മ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഒ​രു അ​മ്മ​യു​ടെ ഓ​ർ​മ്മ​ക​ളു​ടെ​യും സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ചി​ന്ത​ക​ളു​ടെ​യും അ​പൂ​ർ​വ​വും ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യു​മാ​യ ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ്.

    ലി​റ്റ​റ​റി ഫോ​റം, ഈ​സ്റ്റ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ്ര​ശ​സ്ത ന​ടി​ക​ളാ​യ മേ​തി​ൽ ദേ​വി​ക​യും ല​ക്ഷ്മി ഗോ​പാ​ല​സ്വാ​മി​യും മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി. മോ​നി​ഷ ഉ​ണ്ണി​യു​ടെ സി​നി​മ​ക​ളി​ലെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന സം​ഗീ​ത സാ​യാ​ഹ്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​രാ​യ ര​വി​ശ​ങ്ക​റും പ്രീ​ത കെ.​വി​യും ഗാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ആ​ല​പി​ച്ചു. ഇ.​സി.​എ സാ​ഹി​ത്യ വേ​ദി അം​ഗം സ​ഞ്ജ​യ് അ​ല​ക്സും ഇ.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് വേ​ണു ര​വീ​ന്ദ്ര​നും ഇ.​സി.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​രാ​ജ് മേ​നോ​നും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:actressautobiographyCelebritiesBook Published
    News Summary - 'Ente makal Monisha' published
