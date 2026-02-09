Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightവിജയ നഗർ സ്​​പോ​ർ​ട്സ്...
    Metro
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 7:54 AM IST

    വിജയ നഗർ സ്​​പോ​ർ​ട്സ് കോം​പ്ല​ക്സ്​ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ഭൂ​മി​യി​ലെ കൈ​യേ​റ്റം ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    • ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ഭീ​ഷ​ണി​യും നാ​ട​കീ​യ രം​ഗ​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ർ​ഷാ​വ​സ്ഥ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു
    • 140 കോ​ടി രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ഏഴ് ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് കൈയേറിയത്
    വിജയ നഗർ സ്​​പോ​ർ​ട്സ് കോം​പ്ല​ക്സ്​ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ഭൂ​മി​യി​ലെ കൈ​യേ​റ്റം ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    വി​ജ​യ​ന​ഗ​റി​ലെ കൈ​യേ​റ്റ ഭൂ​മി​യി​ലെ അ​ന​ധി​കൃ​ത നി​ർ​മാ​ണം മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നീ​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: നാ​ല​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പ് മു​ൻ മൈ​സൂ​രു ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി (മു​ഡ) സ്​​പോ​ർ​ട്സ് കോം​പ്ല​ക്സി​നാ​യി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത വി​ജ​യ​ന​ഗ​ർ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ഏ​ഴ് ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി കൈ​യേ​റ്റ​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു. കൈ​യേ​റ്റ​ക്കാ​രു​ടെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ഭീ​ഷ​ണി​ക്കും നാ​ട​കീ​യ​രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ​ടു​വി​ലാ​ണ് മൈ​സൂ​രു വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി (എം.​ഡി.​എ) ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ 140 കോ​ടി രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച​ത്.

    പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ ഷെ​ഡിന്റെ അവശിഷ്ടം

    1984ലാ​ണ് എം.​ഡി.​എ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഭൂ​മി അ​ന്ന​ത്തെ മു​ഡ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, കാ​യി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്രം നി​ർ​മി​ക്കാ​തെ അ​ന്യാ​ധീ​ന​മാ​യ ഭൂ​മി സ്വ​കാ​ര്യ​വ്യ​ക്തി​ക​ൾ കൈ​യേ​റി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എം.​ഡി.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ (ഡി.​സി) ജി. ​ല​ക്ഷ്മി​കാ​ന്ത് റെ​ഡ്ഡി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് പു​ല​ർ​ച്ച 5.30ന് ​പൊ​ളി​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. എം.​ഡി.​എ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും വി​ജ​യ​ന​ഗ​ർ, ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി​പു​രം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ 50 പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി അ​ന​ധി​കൃ​ത നി​ർ​മാ​ണം പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി. രാ​വി​ലെ 9.30 വ​രെ കൈ​യേ​റ്റം ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ച​ശേ​ഷം ഭൂ​മി മു​ഴു​വ​ൻ വേ​ലി കെ​ട്ടി സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കി.

    യ​ഥാ​ർ​ഥ ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ തു​ക ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കി​യാ​ണ് 42 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് മു​ഡ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന​ത്. രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഭൂ​മി എം.​ഡി.​എ​യു​ടേ​താ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് എം.​ഡി.​എ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ കെ.​ആ​ർ. ര​ക്ഷി​ത് പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​മീ​പി​ച്ച ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ കൈ​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ പ​ല​ത​വ​ണ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ​ശു​ക്ക​ളെ​യും കാ​ള​ക​ളെ​യും അ​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ട് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ​സ്തു​വി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞു. ഭൂ ​ഉ​ട​മ​ക​ളെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​തി​ർ​ത്ത് നാ​ട​കീ​യ​രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​തോ​ടെ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി സം​ഘ​ർ​ഷ​ഭ​രി​ത​മാ​യി. എം.​ഡി.​എ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ ഉ​ട​നെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ഷം ക​ഴി​ച്ച് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി. മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ മു​ന്നി​ൽ കി​ട​ന്നും സ്വ​യ​ഹ​ത്യാ ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കി. സ്ഥ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഇ​വ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​യ​ത്.

    ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് സ്പോ​ർ​ട്സ് കോം​പ്ല​ക്സി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഭൂ​മി മ​റ്റാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​ണ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി. എം.​ഡി.​എ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​ജോ​ൺ​സ​ൺ, എ​ക്സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രാ​യ നാ​ഗേ​ഷ്, മ​ഹേ​ഷ്, അ​സി. എ​ക്സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സു​നി​ത, ലാ​ൻ​ഡ് അ​ക്വി​സി​ഷ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ സ​ച്ചി​ൻ, വി​ജ​യ​ന​ഗ​ർ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എ​സ്.​ഡി. സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:encroachmentsports complexAcquired land
    News Summary - Encroachment on acquired land for Vijaya Nagar Sports Complex cleared
    Similar News
    Next Story
    X