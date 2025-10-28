Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 9:33 AM IST

    ബ​സു​ക​ളി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര എ​ക്സി​റ്റ് വേ​ണം -മ​ന്ത്രി

    ബ​സു​ക​ളി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര എ​ക്സി​റ്റ് വേ​ണം -മ​ന്ത്രി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ര്‍ണൂ​ല്‍ ബ​സ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ബ​സു​ക​ളി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര എ​ക്സി​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി രാ​മ​ലിം​ഗ റെ​ഡ്ഡി. കെ‌.​എ​സ്‌.​ആ​ർ‌.​ടി‌.​സി, ബി.​എം‌.​ടി.‌​സി, എ​ൻ‌.​ഡ​ബ്ല്യു.‌​കെ.‌​ആ​ർ‌.​ടി.‌​സി, കെ.‌​കെ.‌​ആ​ർ‌.​ടി.‌​സി എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. തീ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തോ സ്​​ഫോ​ട​നാ​ത്മ​ക​മോ ആ​യ ച​ര​ക്കു​ക​ൾ നി​രോ​ധി​ക്കു​ക, ല​ഗേ​ജ് ബേ​ക​ളി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ക, അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​നാ​ല​ക​ൾ ത​ക​ർ​ക്കാ​വു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക എ​ന്നീ നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ര്‍ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു. ബ​സു​ക​ളി​ലെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ള്‍ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന ശി​ക്ഷ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തും. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യാ​ണ് പ​ര​മ​പ്ര​ധാ​ന​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

    TAGS:transportationKSRTCBMTCmetronews
    News Summary - Emergency exits should be provided in buses – Minister
