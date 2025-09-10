Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 9:23 AM IST

    ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി ആ​ന​ക​ൾക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി ആ​ന​ക​ൾക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ആ​ന​ക​ളു​ടെ ഭാ​ര​ം വഹിക്കുന്നതിനുള്ള പ​രി​ശീ​ല​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. രാ​ജ​കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ലെ കോ​ട്ടി സോ​മേ​ശ്വ​ര അ​മ്പ​ല​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ല്‍ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ (ഡി.​സി.​എ​ഫ്) പ്ര​ഭു ഗൗ​ഡ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം. മൈ​സൂ​ര്‍ ദ​സ​റ​യു​ടെ അ​വി​ഭാ​ജ്യ ഘ​ട​ക​മാ​ണ് ജം​ബോ സ​വാ​രി. ചാ​മു​ണ്ഡേ​ശ്വ​രി ദേ​വി​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണ ഹൗ​ഡ വ​ഹി​ച്ചു​ള​ള ന​ഗ​ര സ​വാ​രി​യാ​ണ് ദ​സ​റ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങ്. സ്വ​ർ​ണ ഹൗ​ഡ​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം 750 കി​ലോ ഭാ​ര​മു​ണ്ട്.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മൈ​സൂ​ര്‍ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നാ​രം​ഭി​ച്ച ഭാ​ര​വാ​ഹ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം ആ​ന​ക​ള്‍ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി. അ​ഭി​മ​ന്യു എന്ന ആന അ​ഞ്ച് ത​വ​ണ സ്വ​ര്‍ണ്ണം കൊ​ണ്ട​ല​ങ്ക​രി​ച്ച ഹൗ​ഡ ചു​മ​ന്ന് കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നും ബ​ന്നി​മ​ണ്ഡ​പി​ലേ​ക്ക് സഞ്ചരിച്ചു. ഏ​ക​ദേ​ശം 500 കി​ലോ​ഗ്രാം ഭാ​രം വ​ഹി​ച്ചാണ് അ​ഞ്ച് കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം സണ്‍വാരി.

    കു​ങ്കി ആ​ന​ക​ളാ​യ കാ​വേ​രി, ഹേ​മാ​വ​തി എ​ന്നി​വ​യും മ​റ്റ് ആ​ന​ക​ളും അ​ഭി​മ​ന്യു​വി​നെ അ​നു​ഗ​മി​ച്ചു. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ആ​ന​ക​ള്‍ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന് ഡി.​സി.​എ​ഫ് പ്ര​ഭു ഗൌ​ഡ പ​റ​ഞ്ഞു. ജം​ബോ സ​വാ​രി​ക്ക് 28 ദി​വ​സം ബാ​ക്കി നി​ല്‍ക്കേ പ്ര​ത്യേ​ക പൂ​ജ​ക​ളും ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    News Summary - Elephant training begins for Dussehra celebrations
