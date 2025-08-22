Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 9:48 AM IST

    ആ​ന​ക്കു​ട്ടി​ക്ക് ആ​ട്ടി​ൻ​പാ​ലി​ൽ അ​തി​ജീ​വ​നം; അ​മ്മ​യെ​ത്തേ​ടി കേ​ര​ള-​ക​ർ​ണാ​ട​ക വ​ന​പാ​ല​ക​ർ

    ആ​ന​ക്കു​ട്ടി​ക്ക് ആ​ട്ടി​ൻ​പാ​ലി​ൽ അ​തി​ജീ​വ​നം; അ​മ്മ​യെ​ത്തേ​ടി കേ​ര​ള-​ക​ർ​ണാ​ട​ക വ​ന​പാ​ല​ക​ർ
    അ​മ്മ​യെ തേ​ടി അ​ല​യു​ന്ന ആ​ന​ക്കു​ട്ടി നാ​ഗ​ർ​ഹോ​ളെ സ​​ങ്കേ​ത​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​​മെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മൂ​ന്നു മാ​സം പ്രാ​യ​മു​ള്ള പെ​ൺ ആ​ന​ക്കു​ട്ടി​യെ അ​മ്മ​ക്ക​രി​കി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക, കേ​ര​ള വ​നം വ​കു​പ്പ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. അ​മ്മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വേ​ർ​പെ​ട്ട ആ​ന​ക്കു​ട്ടി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ നാ​ഗ​ർ​ഹോ​ളെ ക​ടു​വ സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ലെ പു​ൽ​പ്പ​ള്ളി​യി​ലു​ള്ള ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ൾ വ​ള​പ്പി​ൽ നാ​ലു ദി​വ​സം മു​മ്പ് ആ​ന​ക്കു​ട്ടി ക​യ​റി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച കേ​ര​ള അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ ക​ര​ക​വി​ഞ്ഞ ക​ബ​നി ന​ദി മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ന്ന് നാ​ഗ​ർ​ഹോ​ളെ ക​ടു​വ സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ലെ ഡി​ബി കു​പ്പെ റേ​ഞ്ചി​ൽ ക​ട​ഗ​ഡ്ഡെ​ക്ക് സ​മീ​പം ആ​ന​ക്കു​ട്ടി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി. വി​ശ​ന്ന് അ​വ​ശ​നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന ആ​ന​ക്കു​ട്ടി​ക്ക് വ​നം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കി.

    പ​ശു​വി​ൻ പാ​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ വെ​റ്റ​റി​ന​റി സ​ർ​ജ​ൻ​മാ​രു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം, ചു​റ്റു​മു​ള്ള ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ആ​ദി​വാ​സി ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ആ​ട്ടി​ൻ പാ​ൽ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് ന​ൽ​കി. അ​മ്മ​യാ​ന ത​ന്റെ കു​ഞ്ഞി​നെ തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ വ​രു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച് വ​നം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ രാ​ത്രി മു​ഴു​വ​ൻ ആ​ന​ക്കു​ട്ടി​ക്കൊ​പ്പം ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. അ​മ്മ ആ​ന വ​രാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​ന്ത​ര​സ​ന്തെ ഫോ​റ​സ്റ്റ് അ​സി. ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ (എ​സി.​എ​ഫ്) മ​ധു വ​യ​നാ​ട് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ (ഡി.​സി.​എ​ഫ്) വ​രു​ണി​നെ​യും എ.​സി.​എ​ഫ് അ​ജി​ത്തി​നെ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ആ​ന​ക്കു​ട്ടി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​ന​ക്കു​ട്ടി​ക്ക് മൂ​ന്ന് മാ​സം മാ​ത്ര​മേ പ്രാ​യ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും അ​തി​നെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഒ​രു വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും എ.​സി.​എ​ഫ് മ​ധു നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​മ്മ ആ​ന​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ആ​ന​ക്കു​ട്ടി​യെ അ​തി​നൊ​പ്പം ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സം​യു​ക്ത തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക, കേ​ര​ള വ​നം വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു ആ​ഗ​സ്റ്റ് 19 ന് ​പു​ൽ​പ്പ​ള്ളി​ക്ക​ടു​ത്തു​ള്ള വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തി​ര​ച്ചി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സം​ശ​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​മ്മ ആ​ന​യെ ക​ണ്ടാ​ൽ ആ​ന​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ പെ​രു​മാ​റ്റം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ആ​ന​ക്കു​ട്ടി​യെ അ​തി​ന​ടു​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കും. മു​തി​ർ​ന്ന ആ​ന കു​ട്ടി​യാ​ന​യോ​ട് വാ​ത്സ​ല്യം കാ​ണി​ച്ചാ​ൽ വ​നം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം തോ​ന്നും, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​ർ കു​ട്ടി​യാ​ന​യെ പ​രി​പാ​ലി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    അ​തി​നി​ടെ, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഒ​രു ആ​ദി​വാ​സി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന് സ​മീ​പം ഒ​രു പെ​ൺ ആ​ന ക​ര​യു​ന്ന​ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ വ​നം​വ​കു​പ്പ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ അ​റി​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്, ആ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്താ​ൻ വ​നം​വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

