    10 Jan 2026 7:56 AM IST
    10 Jan 2026 7:56 AM IST

    വൈ​ദ്യു​തി ക​രാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ ഷോ​ക്കേ​റ്റ് മ​രി​ച്ചു

    വൈ​ദ്യു​തി ക​രാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ ഷോ​ക്കേ​റ്റ് മ​രി​ച്ചു
    അ​ക്ബ​ർ അ​ലി

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഇ​ന്ദ​ബെ​ട്ടു ക​ജെ​ബൈ​ലു​വി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​ൻ ന​ന്നാ​ക്ക​ൽ ജോ​ലി​യി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട ക​രാ​ർ തൊ​ഴി​ലാ​ളി തൂ​ണി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ണ് മ​രി​ച്ചു. ബ​ണ്ട്വാ​ളി​ലെ ക​വാ​ല​മു​ദു​രു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ എ​ൻ‌.​സി റോ​ഡി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഇ​സ്മാ​യി​ലി​ന്റെ മ​ക​ൻ അ​ക്ബ​ർ അ​ലി​യാ​ണ് (22) മ​രി​ച്ച​ത്. വൈ​ദ്യു​തി ക​രാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന യു​വാ​വ് ബ​ണ്ട്വാ​ളി​ലെ ക​വാ​ല​മു​ദു​രു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ എ​ൻ‌.​സി റോ​ഡി​ലാ​യി​രു​ന്നു താ​മ​സം.

    മെ​സ്കോം ഉ​ജി​രെ സ​ബ്ഡി​വി​ഷ​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ക​ജെ​ബൈ​ലു​വി​ൽ മ​രം വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​നി​ൽ വീ​ണ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വൈ​ദ്യു​തി​ത്തൂ​ൺ ഒ​ടി​യു​ക​യും ര​ണ്ടെ​ണ്ണം വ​ള​യു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഉ​ജി​രെ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ക​രാ​റു​കാ​ര​നാ​ണ് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​ക്ബ​ർ അ​ലി​യും സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ മ​റ്റ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ലൈ​ൻ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി​യി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    പ​ണി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ജി.​ഒ.​എ​സ് വ​ഴി ലൈ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി ബ​ന്ധം വി​ച്ഛേ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, തൂ​ണി​ലി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ക്ബ​ർ അ​ലി​ക്ക് വൈ​ദ്യു​താ​ഘാ​ത​മേ​റ്റ​താ​യി കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​റ​ങ്ങാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ യു​വാ​വ് വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം വി​ച്ഛേ​ദി​ച്ചി​ട്ടും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഷോ​ക്കേ​റ്റ​തെ​ന്നോ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും കാ​ര​ണ​ത്താ​ലാ​ണോ വീ​ണ​തെ​ന്നോ ഇ​തു​വ​രെ വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് മെ​സ്കോം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​സ്മാ​യി​ലി​ന്റെ നാ​ല് മ​ക്ക​ളി​ൽ ഏ​ക മ​ക​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ക്ബ​ർ അ​ലി. അ​വി​വാ​ഹി​ത​നാ​ണ്. ഹൈ​സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ കാ​ര​ണം ജോ​ലി​ക്ക് പോ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    News Summary - Electrician dies of shock
