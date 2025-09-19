Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    19 Sept 2025 8:10 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 8:10 AM IST

    സി.​ഐ.​ഡി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല -ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ

    സി.​ഐ.​ഡി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല -ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് കൂ​ട്ട​ത്തോ​​ടെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സി.​ഐ.​ഡി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തോ​ട് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും കെ.​പി.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നു​മാ​യ ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ശി​വ​കു​മാ​ർ.

    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി പ​റ​ഞ്ഞ​ത് വ​സ്തു​ത​യാ​ണ്. സ​ത്യ​മാ​ണ് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. തെ​റ്റാ​യ ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കി ചി​ല വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ചി​ല​ർ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തു ഞ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ട് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച സി.​ഐ.​ഡി സം​ഘ​ത്തോ​ട് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പേ​ര് ഡി​ലീ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റു​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് ​വി​വ​രം തേ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. സ​മാ​ന സം​ഭ​വം കെ.​ആ​ർ പു​രം നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലും ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​തെ സി.​ഐ.​ഡി അ​ന്വേ​ഷ​ണം മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​വി​ല്ലെ​ന്നും ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചി​ല ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:KarnatakaDK SivakumarCID investigateVote Chori
