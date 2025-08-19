Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightവി​ജ​യ​ന​ഗ​റി​ൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 11:57 AM IST

    വി​ജ​യ​ന​ഗ​റി​ൽ വ​യോ​ധി​ക​ൻ ഭാ​ര്യ​യു​ടെ ത​ല​യ​റു​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    murder of wife
    cancel
    camera_alt

    ഗാ​യ​ത്രി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വി​ജ​യ​ന​ഗ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ ഹെ​ബ്ബാ​ളി​ൽ വ​യോ​ധി​ക​ൻ ഭാ​ര്യ​യെ വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ന്ന​ശേ​ഷം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി. മ​ഹാ​ദേ​ശ്വ​ര​ന​ഗ​റി​ലെ പാ​പ​ണ്ണ​യാ​ണ് (64) ഭാ​ര്യ ഗാ​യ​ത്രി​യെ (54) കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ഭൂ​മി വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് ഭാ​ര്യ ത​ട​സ്സം നി​ന്ന​താ​ണ് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഭാ​ര്യ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​മൊ​ത്ത് പാ​പ​ണ്ണ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് സം​ഭ​വം. ഏ​റെ നാ​ളാ​യി ഗാ​യ​ത്രി​യെ വ​ക​വ​രു​ത്താ​ൻ അ​വ​സ​രം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ​പ്പ​ണ്ണ. ഇ​തി​നാ​യി ത​ന്റെ ത​ല​യി​ണ​ക്ക​ടി​യി​ൽ വെ​ട്ടു​ക​ത്തി ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു വെ​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി വീ​ടു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ബി​സി​ന​സു​കാ​ര​നാ​യ പാ​പ്പ​ണ്ണ​ക്ക് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത ന​ഷ്ടം നേ​രി​ട്ടി​രു​ന്നു.

    വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള വാ​യ്പ​ക​ളു​ടെ പി​ടി​യി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഗാ​യ​ത്രി​യു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള സ്വ​ത്ത് രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ടു ന​ൽ​കാ​ൻ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ക്ക​ൾ എ​തി​ർ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​വ​ർ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ചു. പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​കാ​ർ​ക്ക് തി​രി​കെ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ്വ​ത്ത് വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചി​രു​ന്ന പാ​പ്പ​ണ്ണ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി പ​തി​വാ​യി വ​ഴ​ക്കു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ വീ​ട്ടി​ലി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ഭാ​ര്യ​യു​മാ​യി ത​ർ​ക്കം വീ​ണ്ടും ഉ​യ​ർ​ന്നു. കോ​പാ​കു​ല​നാ​യ പാ​പ്പ​ണ്ണ ഗാ​യ​ത്രി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ചു, ത​ല​യി​ലും നെ​ഞ്ചി​ലും വ​യ​റ്റി​ലും ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ത​വ​ണ വെ​ട്ടി. നി​ല​വി​ളി കേ​ട്ട് അ​യ​ൽ​ക്കാ​ർ ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ര​ക്ത​ത്തി​ൽ കു​ളി​ച്ചു കി​ട​ക്കു​ന്ന ഗാ​യ​ത്രി​യെ​യാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ അ​വ​ൾ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ത​ന്നെ മ​രി​ച്ചു. പാ​പ്പ​ണ്ണ ഉ​ട​ൻ വി​ജ​യ​ന​ഗ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് ചെ​ന്നു.

    ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എ​സ്.​ഡി. സു​രേ​ഷ് കു​മാ​റി​നോ​ടും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ടും സം​ഭ​വം വി​വ​രി​ച്ചു. കൊ​ല​പാ​ത​ക കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് പാ​പ്പ​ണ്ണ​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. ഗാ​യ​ത്രി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം പോ​സ്റ്റ്‌​മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി മൈ​സൂ​രു മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച്ച് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    സി​റ്റി പോ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സീ​മ ല​ട്ക​ർ, ഡെ.​പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ (ക്രൈം ​ആ​ൻ​ഡ് ട്രാ​ഫി​ക്) കെ.​എ​സ്. സു​ന്ദ​ർ രാ​ജ്, വി​ജ​യ​ന​ഗ​ർ സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​ൻ എ​സി.​പി ര​വി​പ്ര​സാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ന​ട​ന്ന സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി. ശാ​സ്ത്രീ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ര​ല​ട​യാ​ള വി​ദ​ഗ്ധ​രെ​യും ഡോ​ഗ് സ്ക്വാ​ഡി​നെ​യും നി​യോ​ഗി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Police StationVijayanagarmetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - Elderly man appears at police station after killing wife in Vijayanagar
    Similar News
    Next Story
    X