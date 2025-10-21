Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഈ​ജി​പ്പു​ര...
    Metro
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 9:31 AM IST

    ഈ​ജി​പ്പു​ര മേ​ല്‍പ്പാ​ലം ഉ​ട​ന്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കും- ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ര്‍

    text_fields
    bookmark_border
    ഈ​ജി​പ്പു​ര മേ​ല്‍പ്പാ​ലം ഉ​ട​ന്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കും- ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ര്‍
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ല​മാ​യി പ​ണി മു​ട​ങ്ങി​യ ഈ​ജി​പ്പു​ര മേ​ല്‍പ്പാ​ലം 2026 ജൂ​ണോ​ടെ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്ന് ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ര്‍. ‘വോ​ക് വി​ത്ത് ബം​ഗ​ളൂ​രു’ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ഗ​താ​ഗ​ത​മ​ന്ത്രി​യും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. തു​ട​ര്‍ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യി ച​ര്‍ച്ച ന​ട​ത്തി. 2019ല്‍ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി പാ​തി​യി​ല്‍ മു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​ണ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ല്‍ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ന്‍ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ സ​ര്‍ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ‘‘ഈ​ജി​പു​ര മേ​ൽ​പാ​ല നി​ർ​മാ​ണ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ജോ​ലി​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​തോ​തി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷം. കോ​റ​മം​ഗ​ല-​ഈ​ജി​പ്പു​ര പാ​ത​യി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണി​ത്. 2026 ജൂ​ണോ​ടെ പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു’’- ശി​വ​കു​മാ​ർ എ​ക്‌​സി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsmetro newsBangalore NewsLatest News
    News Summary - Ejipura flyover will be completed soon- D.K. Sivakumar
    Similar News
    Next Story
    X