Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഈ​ജി​പ്പു​ര മേ​ൽ​പാ​ലം...
    Metro
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 12:16 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 12:16 PM IST

    ഈ​ജി​പ്പു​ര മേ​ൽ​പാ​ലം സ്ലാ​ബ് ത​ക​ർ​ന്നു; ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    ത​ക​ർ​ന്ന​ത് ഒ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷ​മാ​യി നി​ർ​മാ​ണം ഇ​ഴ​യു​ന്ന മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ന്റെ സ്ലാ​ബ്
    Ejipura flyover
    cancel
    camera_alt

    1. ഈ​ജി​പ്പു​ര മേ​ൽ​പാ​ലം സ്ലാ​ബ് ത​ക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ 2. ഈ​ജി​പ്പു​ര മേ​ൽ​പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: നി​ർ​മാ​ണം വൈ​കു​ന്ന​തി​ൽ മേ​ൽ​ക്കൈ നേ​ടി​യ ഈ​ജി​പ്പു​ര മേ​ൽ​പാ​ലം സ്ലാ​ബ് ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണ് ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. 2017ൽ ​തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ഴ​യു​ന്ന നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ കു​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​ണ് ഈ ​മേ​ൽ​പാ​ലം. 2.38 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള മേ​ൽ​പാ​ലം വ​രു​ന്ന ഡി​സം​ബ​റോ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഒ​ടു​വി​ല​ത്തെ വാ​ഗ്ദാ​നം. എ​ന്നാ​ൽ, പു​തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ടു​ത്ത മാ​ർ​ച്ചി​ലേ​ക്ക് നീ​ട്ടു​ക​യാ​ണ്. പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​പാ​ക​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ത​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​ത് ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്

    പൊ​ട്ടി​യ സ്ലാ​ബി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യു​ടെ മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വീ​ണ സം​ഭ​വ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ബ​ന്നാ​ർ​ഘ​ട്ട റോ​ഡി​ലെ കാ​സ്റ്റി​ങ് യാ​ർ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ശേ​ഷം, സെ​ഗ്‌​മെ​ന്റു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും 2026 മാ​ർ​ച്ചോ​ടെ പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ബി.​ബി.​എം.​പി ചീ​ഫ് കീ​ഷ​ണ​ർ എം. ​മ​ഹേ​ശ്വ​ര റാ​വു എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ആ​കെ 762 പ്രീ​കാ​സ്റ്റ് സെ​ഗ്‌​മെ​ന്റു​ക​ളി​ൽ 437 എ​ണ്ണം ഇ​തി​ന​കം സ്ഥാ​പി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞു. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന 325 സെ​ഗ്‌​മെ​ന്റു​ക​ൾ ഇ​നി​യും കാ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​നു​ണ്ട്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ക്കം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഓ​രോ മാ​സ​വും 45 സെ​ഗ്‌​മെ​ന്റു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ചീ​ഫ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. സെ​ന്റ് ജോ​ൺ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്കും സെ​ന്റ് ജോ​ൺ​സ് ഹോ​സ്റ്റ​ലി​നും സ​മീ​പം ര​ണ്ട് ഭൂ​മി ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഈ ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ റാ​മ്പ് നി​ർ​മാ​ണം എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഈ​ജി​പ്പു​ര മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ സാ​ങ്കേ​തി​ക രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​ക​ളും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും അ​ന്തി​മ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ശ​ദ​മാ​യ നി​ർ​വ​ഹ​ണ ത​ന്ത്രം വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ചീ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഡോ. ​രാ​ഘ​വേ​ന്ദ്ര പ്ര​സാ​ദ് ക​മീ​ഷ​ണ​റെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കൊ​റ​മം​ഗ​ല​യി​ലെ 100 അ​ടി റോ​ഡി​ൽ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് ഈ​ജി​പ്പു​ര മെ​യി​ൻ റോ​ഡി​ൽ (ഇ​ന്ന​ർ റി​ങ് റോ​ഡ് ജ​ങ്ഷ​ൻ) നി​ന്ന് കേ​ന്ദ്രീ​യ സ​ദ​ൻ ജ​ങ്ഷ​ൻ വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ഈ ​മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. 2017ൽ ​സിം​പ്ല​ക്സ് ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​റി​നാ​ണ് ക​രാ​ർ ആ​ദ്യം ന​ൽ​കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള കാ​ല​താ​മ​സം, സ​മ​യ​പ​രി​ധി പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​ത്, ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ക​രാ​റു​കാ​രു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ​ദ്ധ​തി​യെ ബാ​ധി​ച്ചു.

    2019 ന​വം​ബ​ർ വ​രെ ക​രാ​ർ കാ​ലാ​വ​ധി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും സ​മ​യം നീ​ട്ടി ന​ൽ​കു​ക​യും 2.5 കോ​ടി രൂ​പ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടും അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ സിം​പ്ല​ക്സി​ന് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ 42.8 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മേ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ളൂ. ഒ​ടു​വി​ൽ 2022 മാ​ർ​ച്ച് മൂ​ന്നി​ന് ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ക​രാ​ർ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യും 10.16 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷാ നി​ക്ഷേ​പം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.ബി.​ബി.​എം.​പി മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ പു​തി​യ ടെ​ൻ​ഡ​റു​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല.

    നാ​ലാം റൗ​ണ്ടി​ൽ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള ബി.​എ​സ്‌.​സി.​പി.​സി.​എ​ൽ പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് ബി​ഡ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു, 2023 ന​വം​ബ​റി​ൽ 15 മാ​സ​ത്തെ സ​മ​യ​പ​രി​ധി​യോ​ടെ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ൾ അ​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു. ഈ ​ക​മ്പ​നി​ക്കും സ​മ​യം പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ നോ​ട്ടീ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു, കാ​ല​താ​മ​സം അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ത​ന്നെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ജി.​എ​സ്.​ടി ഒ​ഴി​കെ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ചെ​ല​വ് ഇ​പ്പോ​ൾ 176.1 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്, ഇ​ത് യ​ഥാ​ർ​ഥ എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റി​നേ​ക്കാ​ൾ 48 കോ​ടി രൂ​പ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭൗ​തി​ക പു​രോ​ഗ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി ബി.​ബി.​എം.​പി ബി.​എ​സ്.​പി.​സി.​എ​ല്ലി​ന് 52.1 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പേ​മെ​ന്റു​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. മ​ഡി​വാ​ല-​ഇ​ജി​പു​ര ഭാ​ഗ​ത്ത് താ​ഴേ​ക്കും മു​ക​ളി​ലേ​ക്കും റാ​മ്പു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ​ർ​ജാ​പൂ​രി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു ലൂ​പ്പും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ ഏ​ഴ് പ്ര​ധാ​ന ജ​ങ്ഷ​നു​ക​ൾ സി​ഗ്ന​ൽ ര​ഹി​ത​മാ​ക്കാ​നും അ​തു​വ​ഴി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്കേ​റി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള യാ​ത്രാ സ​മ​യം ഗ​ണ്യ​മാ​യി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും മേ​ൽ​പാ​ലം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:auto driverslab collapsemetro newsLatest NewsEjipura flyoverBanglore News
    News Summary - Ejipura flyover slab collapses; auto driver injured
    Similar News
    Next Story
    X