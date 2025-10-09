Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    date_range 9 Oct 2025 9:22 AM IST
    date_range 9 Oct 2025 9:22 AM IST

    ഇ.​ഐ.​എ​സ് തി​ല​ക​ന്‍ ക​വി​ത​ പു​ര​സ്‌​കാ​രം

    rama prasanna pisharady
    ര​മ പ്ര​സ​ന്ന പി​ഷാ​ര​ടി​

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സാ​ഹി​ത്യ ച​ര്‍ച്ചാ​വേ​ദി​യു​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത് ഇ.​ഐ.​എ​സ് തി​ല​ക​ന്‍ സ്മാ​ര​ക ക​വി​ത​പു​ര​സ്‌​കാ​രം ബം​ഗ​ളൂ​രു നി​വാ​സി​യാ​യ ര​മ പ്ര​സ​ന്ന പി​ഷാ​ര​ടി​യു​ടെ ‘ശ്വാ​സം’​എ​ന്ന ക​വി​ത​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു. അ​മ്പ​തോ​ളം ക​വി​ത​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ് വി​ധി​ക​ര്‍ത്താ​ക്ക​ള്‍ ഈ ​ക​വി​ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ക​ഥ​ക​ളി ന​ട​നാ​യ രാ​മ പി​ഷാ​ര​ടി​യു​ടെ മ​ക​ളാ​ണ് ര​മ. ന​വം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട് തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ മും​ബൈ​യി​ലെ എ​ന്‍.​ബി.​സി.​സി കോ​പ്പ​ര്‍ഖൈ​ര്‍ണെ സ​മാ​ജം ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന സാ​ഹി​ത്യ സ​ഹ​വാ​സ ക്യാ​മ്പി​ല്‍ പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ തു​ള​സി മ​ണി​യാ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​രാ​യ അ​നി​ത ത​മ്പി, അ​ന്‍വ​ര്‍ അ​ലി, ഡോ. ​മി​നി പ്ര​സാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഫോൺ: 9930878253.

