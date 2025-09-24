Begin typing your search above and press return to search.
    24 Sept 2025 10:14 AM IST
    24 Sept 2025 10:14 AM IST

    ബം​ഗ​ളൂ​രു സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ബാ​ല​ൻ ക​ട​ലി​ൽ മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ചു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ബാ​ല​ൻ ക​ട​ലി​ൽ മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ചു
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഉ​ത്ത​ര ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ൽ ഭ​ട്ക​ൽ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ മു​രു​ഡേ​ശ്വ​ർ ബീ​ച്ചി​ൽ എ​ട്ട് വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ചു. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ബി​ദ​ര​ഹ​ള്ളി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കെ.​വി. റെ​ഡ്ഡി​യു​ടെ മ​ക​ൻ കൃ​തി​കാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​രു​ഡേ​ശ്വ​റി​ലെ​ത്തി റെ​ഡ്ഡി​യും കു​ടും​ബ​വും രാ​ത്രി ഇ​വി​ടെ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു.

    രാ​വി​ലെ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്ത് കൃ​തി​ക്, വ​സ​ന്ത (27) എ​ന്നി​വ​ർ ക​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​രു​വ​രും ക​ര​യി​ലേ​ക്ക് അ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി​യ കൂ​റ്റ​ൻ തി​ര​മാ​ല​യി​ൽ പെ​ട്ടു. കൃ​തി​കി​നെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല.

    വ​സ​ന്ത​യെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ആ​ർ‌.​എ​ൻ.‌​എ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ​പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. മു​രു​ഡേ​ശ്വ​ർ പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

