Madhyamam
    Metro
    Metro
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 11:09 AM IST

    ഇ​ഹ്സാ​സ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ

    ഇ​ഹ്സാ​സ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ
    ജി.​ഐ.​ഒ ക​ർ​ണാ​ട​ക ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഇ​ഹ്സാ​സ് -റീ​സ്റ്റോ​റി​ങ് ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി’ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഗേ​ൾ​സ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (ജി.​ഐ.​ഒ) ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘ഇ​ഹ്സാ​സ് -റീ​സ്റ്റോ​റി​ങ് ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ 12 വ​രെ കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്തും. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ അ​നു​ക​മ്പ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ക, വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​നെ​തി​രെ പൊ​രു​തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും വി​ഭ​ജ​ന​മ​ല്ല, സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​വും പ​ര​സ്പ​ര​വി​ശ്വാ​സ​വു​മാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ ക​രു​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ​വി​ട​മെ​ന്നും ജി.​ഐ.​ഒ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ ആ​ർ​ട്ട്, ക​വി​ത, പോ​സ്റ്റ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ റീ​ലു​ക​ളും അ​വ​ബോ​ധ വി​ഡി​യോ​ക​ളും പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യും വീ​ടു​ക​ൾ ക​യ​റി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും ല​ഘു​ലേ​ഖ​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യും. കാ​മ്പ​യി​ൻ ലോ​ഗോ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ജി.​ഐ.​ഒ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​വി​ദ ഹു​സൈ​ൻ ആ​സാ​ദി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നീ​സ ഫാ​ത്തി​മ, കാ​മ്പ​യി​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഫ്ര ഫ​ത്തീ​ൻ, ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി ക​ർ​ണാ​ട​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​ഷ്കീ​ൽ ഖാ​ൻ, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക കു​ൽ​സും അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

