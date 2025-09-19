Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    19 Sept 2025 9:59 AM IST
    Updated On
    19 Sept 2025 10:01 AM IST

    സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ല്‍ എ.​ഐ ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ ഉടൻ

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ല്‍ കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്‍ ക​ണ​ക്ക്, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ക​ന്ന​ട എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ്രാ​വീ​ണ്യം നേ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ.​കെ സ്റ്റെ​പ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, സാ​ക്ഷ​ര​ത വ​കു​പ്പ് ആ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ല്‍ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ന്‍സി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ബ​ജ​റ്റി​ല്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ക​ലി​ക​ദീ​പ പ​ദ്ധ​തി കൊ​പ്പാ​ല്‍, തു​മ​കു​രു എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ല്‍ 2024-2025 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ പൈ​ല​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പ​ദ്ധ​തി വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 1,145 സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടി വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    1,44,062 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് പ​ദ്ധ​തി പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​വു​മെ​ന്നും ഇ​ന്‍റ​ര്‍നെ​റ്റ് സ​ര്‍വി​സ്, ഹെ​ഡ് ഫോ​ണ്‍, അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​നം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി 1.38 കോ​ടി രൂ​പ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ല്‍കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റു​ക​ളു​ള്ള സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ല്‍ സൗ​ജ​ന്യ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും ന്യൂ ​സ​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​വ് ഡി​സി​ഷ​ന്‍ പോ​ര്‍ട്ട​ലി​ല്‍ ഓ​രോ മാ​സ​ത്തി​ലും റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മൂ​ന്നു മാ​സം കൂ​ടു​മ്പോ​ള്‍ പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Education department in Karnataka extends AI-powered initiative to over 1000 government schools
