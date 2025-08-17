Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 9:41 AM IST

    ഇ.​ഡി റെ​യ്ഡ്; സ​തീ​ഷ് സെ​യ്‌​ലി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽനിന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തത് 1.41 കോ​ടി​യും 6.75 കി​ലോ സ്വ​ർ​ണ​വും

    ഇ.​ഡി റെ​യ്ഡ്; സ​തീ​ഷ് സെ​യ്‌​ലി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽനിന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തത് 1.41 കോ​ടി​യും 6.75 കി​ലോ സ്വ​ർ​ണ​വും
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഈ ​മാ​സം 13, 14 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ കാ​ർ​വാ​ർ, ഗോ​വ, മും​ബൈ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡു​ക​ളി​ൽ കാ​ർ​വാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ സ​തീ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ സെ​യ്‌​ലി​ന്റെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ​യും വ​സ​തി​യി​ൽ​നി​ന്നും ബാ​ങ്ക് ലോ​ക്ക​റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് 1.41 കോ​ടി രൂ​പ​യും 6.75 കി​ലോ​ഗ്രാം സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    ശ്രീ ​മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഷി​പ്പി​ങ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് ന​ട​ത്തി​യ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ഇ​രു​മ്പ​യി​ര് ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്ക് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ എം.​പി​മാ​ർ​ക്കും എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി സെ​യി​ലി​നെ​യും കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​താ​യി ഇ.​ഡി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    2010 ഏ​പ്രി​ൽ 19നും 2010 ​ജൂ​ൺ 10നും ​ഇ​ട​യി​ൽ സെ​യി​ൽ മ​റ്റു ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യും ബെ​ലെ​കേ​രി തു​റ​മു​ഖ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 1.25 ല​ക്ഷം മെ​ട്രി​ക് ട​ൺ ഇ​രു​മ്പ​യി​ര് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്ത​താ​യി ഇ.​ഡി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യെ​ന്ന് ഏ​ജ​ൻ​സി അ​റി​യി​ച്ചു. സെ​യി​ലി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ക​മ്പ​നി ന​ട​ത്തി​യ അ​ന​ധി​കൃ​ത ക​യ​റ്റു​മ​തി​യു​ടെ ആ​കെ മൂ​ല്യം 86.78 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണെ​ന്ന് ഇ.​ഡി പ​റ​ഞ്ഞു.

    1.14 കോ​ടി രൂ​പ പ​ണ​ത്തി​നും 6.75 കി​ലോ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​നും പു​റ​മെ 14.13 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​മു​ള്ള ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​രാ​യ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, സ​തീ​ഷ് സെ​യി​ലി​നെ​തി​രാ​യ ഇ.​ഡി റെ​യ്ഡു​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ പ്ര​തി​കാ​ര രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി മ​ങ്ക​ൽ വൈ​ദ്യ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    അ​സു​ഖ​ബാ​ധി​ത​നാ​യ സെ​യി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ, ഇ.​ഡി റെ​യ്ഡു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് വീ​ട് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​ക​പോ​ക്ക​ലാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

