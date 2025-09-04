Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    date_range 4 Sept 2025 7:46 AM IST
    date_range 4 Sept 2025 7:46 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഇ.​ഡി​യും

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഇ.​ഡി​യും
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കേ​സ് എ​ൻ.​ഐ.​എ​ക്ക് കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ക​യും എ​സ്.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണം​ത​ന്നെ മ​തി​യെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന വേ​ള​യി​ൽ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് (ഇ.​ഡി) രം​ഗ​ത്ത്.

    വ​ർ​ഗീ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ വി​ദേ​ശ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​മാ​ണ് ഇ.​ഡി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ലെ ക്ഷേ​ത്ര​ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ക​ലാ​പം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ വി​ദേ​ശ ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ​യും എ​ൻ‌.​ജി.‌​ഒ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും രേ​ഖ​ക​ളി​ലും ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ലും ഫോ​റി​ൻ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ആ​ക്ട് (ഫെ​മ) പ്ര​കാ​രം അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ് ഇ.​ഡി ല​ക്ഷ്യം.

    വി​ദേ​ശ ഫ​ണ്ടി​ങ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ക​യോ ഫ​ണ്ട് ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Enforcement DirectorateinvestigationBangalore NewsDharmasthala Murder
