Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 9:32 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 9:32 AM IST

    ക​ല​ബു​റ​ഗി ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ഭൂ​ച​ല​നം

    ക​ല​ബു​റ​ഗി ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ഭൂ​ച​ല​നം
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ലെ ക​ല​ബു​റ​ഗി ജി​ല്ല​യി​ലെ സി​രാ​ച​ന്ദ് ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 8.17ന് ​റി​ക്ട​ര്‍ സ്കെ​യി​ലി​ല്‍ 2.3 തീ​വ്ര​ത​യി​ൽ ഭൂ​ച​ല​നം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ര്‍ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​കൃ​തി ദു​ര​ന്ത നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം (കെ.​എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​എം.​സി) അ​ള​ന്ദ് താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ജ​വാ​ല്‍‍ഗ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന് അ​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ ചു​റ്റ​ള​വി​ലാ​ണ് ഭൂ​ച​ല​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ഭ​വ​കേ​ന്ദ്രം.

    20 മു​ത​ല്‍ 25 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ അ​ക​ലെ വ​രെ ഭൂ​ച​ല​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ക​മ്പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. ഭൂ​ക​മ്പ​ത്തി​ന്‍റെ വ്യാ​പ്തി​യും തീ​വ്ര​ത​യും കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ല്‍ ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും കെ.​എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​എം.​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഭൂ​ഗ​ര്‍ഭ ശാ​സ്ത്ര വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍, ത​ഹ​സി​ല്‍ദാ​ര്‍, പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി മ​ന്ത്രി പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ര്‍ഗെ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Earthquake in Kalaburagi district
