    ഇ-സ്വത്തു 2.0 സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായി

    ഇ-സ്വത്തു 2.0 സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഗ്രാ​മീ​ണ വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച ഇ-​സ്വ​ത്തു 2.0 സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ ഒ​രു മാ​സം തി​ക​യു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പെ സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​ര്‍ മൂ​ലം പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യി. ഇ​തു​മൂ​ലം ഭൂ​മി സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ള്‍ ല​ഭി​ക്കാ​ന്‍ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ര്‍ക്ക് കാ​ല​താ​മ​സം നേ​രി​ട്ടു. സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ്വ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ലാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ-​സ്വ​ത്തു 2.0 ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ കാ​ര​ണം, 36,000ത്തി​ല​ധി​കം അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​തു​വ​രെ ഇ-​ഖാ​ത സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ-​സ്വ​ത്തു 2.0 പ്ര​കാ​രം 2025ലെ ​ക​ർ​ണാ​ട​ക ഗ്രാ​മ സ്വ​രാ​ജ്, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് രാ​ജ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഫോം 11 ​എ, 11 ബി ​തു​ട​ങ്ങി​യ ഭൂ​മി രേ​ഖ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    പു​തി​യ ലേ​ഔ​ട്ടു​ക​ൾ, അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റു​ക​ള്‍, ഭൂ​മി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള മാ​റ്റം എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​റി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. നേ​ര​ത്തേ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ല്‍ രേ​ഖ​ക​ള്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ​തി​വ്. ഇ​തു​മൂ​ലം ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ര്‍ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സി​ല്‍ നേ​രി​ട്ട് എ​ത്തേ​ണ്ട സ്ഥി​തി​വി​ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സേ​ഷ​ന്‍ നി​ല​വി​ല്‍വ​ന്ന​തോ​ടെ 97 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യാ​ന്‍ സാ​ധി​ച്ചു. ത​ന്മൂ​ലം ഓ​ഫി​സ് സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കാ​തെ രേ​ഖ​ക​ള്‍ നേ​ടാ​ന്‍ ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സാ​ധി​ച്ചു. സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​റി​ന്‍റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​ര്‍മൂ​ലം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് രേ​ഖ​ക​ള്‍ നേ​ടാ​ന്‍ കാ​ല​താ​മ​സം നേ​രി​ടു​ക​യും സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന് വ​ലി​യ തോ​തി​ല്‍ വ​രു​മാ​ന​ന​ഷ്ട​വും സം​ഭ​വി​ക്കാ​ന്‍ ഇ​ട​യാ​യി.

    ഭൂ​മി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍, സെ​യി​ല്‍ ഡീ​ഡു​ക​ള്‍, മോ​ര്‍ട്ട്ഗേ​ജ് പ്ര​ക്രി​യ എ​ന്നി​വ സ്തം​ഭി​ച്ച​തി​നാ​ല്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ മു​ത​ല്‍ സ്റ്റാ​മ്പ് ഡ്യൂ​ട്ടി, ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ ഫീ​സ് പി​രി​വ് എ​ന്നി​വ കു​ത്ത​നെ ഇ​ടി​ഞ്ഞു. സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ല്‍ തീ​ര്‍പ്പാ​കാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നും ഗ്രാ​മ വി​ക​സ​ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് രാ​ജ് മ​ന്ത്രി പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ര്‍ഗെ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​പേ​ക്ഷ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ല്ലെ​ന്നും പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​കേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. 36,362 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ള്‍ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കാ​ന്‍ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തു​വ​രെ 6823 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ല്‍കി​യെ​ന്നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

