Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഇ ​സ​ഞ്ജീ​വ​നി ടെ​ലി...
    Metro
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 9:11 AM IST

    ഇ ​സ​ഞ്ജീ​വ​നി ടെ​ലി മെ​ഡി​സി​ന് തീ​ര​ദേ​ശ ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ല്‍ മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ ​സ​ഞ്ജീ​വ​നി ടെ​ലി മെ​ഡി​സി​ന് തീ​ര​ദേ​ശ ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ല്‍ മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ന്​ കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഇ ​സ​ഞ്ജീ​വ​നി ടെ​ലി മെ​ഡി​സി​ന്‍ സേ​വ​ന​ത്തി​ന് തീ​ര​ദേ​ശ ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ല്‍ മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ജി​ല്ല ആ​രോ​ഗ്യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ പ്ര​കാ​രം ര​ണ്ട് വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നി​ടെ ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട​യി​ലും ഉ​ഡു​പ്പി​യി​ലു​മാ​യി 3.5 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം രോ​ഗി​ക​ള്‍ക്ക് പ​രി​ച​ര​ണം ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​തി​ല്‍ 27,756 രോ​ഗി​ക​ള്‍ തീ​ര​ദേ​ശ​മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ്.

    കോ​വി​ഡ് സ​മ​യ​ത്ത് ആ​ശു​പ​ത്രി സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ ​സ​ഞ്ജീ​വ​നി ടെ​ലി മെ​ഡി​സി​ന്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​പ്ര​കാ​രം കോ​വി​ഡി​ന് ശേ​ഷ​വും സേ​വ​നം തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ടെ​ലി മെ​ഡി​സി​ന്‍ മു​ഖേ​ന ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വി​ഡി​യോ കോ​ളി​ലൂ​ടെ വി​ദ​ഗ്​​ധ ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കും.

    പ്ലേ ​സ്റ്റോ​റി​ല്‍നി​ന്ന് ആ​പ് ഡൗ​ണ്‍ ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത് വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യാം. ടോ​ക്ക​ണ്‍ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ഡോ​ക്ട​റു​മാ​യി വി​ഡി​യോ കോ​ളി​ലൂ​ടെ സം​സാ​രി​ക്കാ​ന്‍ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും. മ​രു​ന്നി​ന്‍റെ കു​റി​പ്പ​ടി ഡോ​ക്ട​ര്‍ മൊ​ബൈ​ലി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് അ​യ​ക്കും. ഈ ​സം​വി​ധാ​നം ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രും രോ​ഗി​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ന്ത​രം കു​റ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ല്‍ ആ​ളു​ക​ള്‍ സേ​വ​നം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല ആ​രോ​ഗ്യ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ഡോ. ​തി​മ്മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:E Sanjeevanitele medicineBangalore NewsLatest News
    News Summary - e sanjeevani tele medicine
    Similar News
    Next Story
    X