    date_range 14 Aug 2025 9:31 AM IST
    date_range 14 Aug 2025 9:31 AM IST

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം: കാ​ണാ​ൻ ഇ-​പാ​സ്

    Independence Day celebrations
    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ​ബം​ഗ​ളൂ​രു വി​ധാ​ൻ സൗ​ധ​ക്ക് മു​ന്നി​ലെ റോ​ഡ​രി​കി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക​ വി​ൽപനയിലേർപ്പെട്ട സ്ത്രീ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​ന്ന​തി​ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ദ്യ​മാ​യി ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ഇ-​പാ​സ് ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബൃ​ഹ​ത് ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ഹാ​ന​ഗ​ര പാ​ലി​കെ (ബി.​ബി.​എം.​പി) ചീ​ഫ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ മ​ഹേ​ശ്വ​ര റാ​വു ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15ന് ​ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ക​ബ്ബ​ൺ റോ​ഡി​ലു​ള്ള ഫീ​ൽ​ഡ് മാ​ർ​ഷ​ൽ മ​ണി​ക് ഷാ ​പ​രേ​ഡ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ച​ട​ങ്ങ്. നേ​ര​ത്തേ പ്ര​ത്യേ​ക ക്ഷ​ണി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്കും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക്ഷ​ണ​ക്ക​ത്തു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ, സേ​വാ സി​ന്ധു വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ (www.sevasindhu.karnataka.gov.in) നി​ന്ന് ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ-​പാ​സ് ല​ഭി​ക്കും.

    കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​പാ​ടി നേ​രി​ട്ട് കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ വേ​ദി​യി​ലെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള വ്യൂ​വി​ങ് ഗാ​ല​റി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തും. തു​ട​ർ​ന്ന് തു​റ​ന്ന ജീ​പ്പി​ൽ പ​രേ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​ണ​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ, വാ​ട്ട​ർ ബോ​ട്ടി​ലു​ക​ൾ, ഹെ​ൽ​മെ​റ്റു​ക​ൾ, കാ​മ​റ​ക​ൾ, റേ​ഡി​യോ​ക​ൾ, കു​ട​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​പോ​ലും മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ന​ല്ല​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മ​ണി​ക് ഷാ ​പ​രേ​ഡ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ സ്ഥ​ല​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ, ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്ര പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത​വും മെ​ട്രോ സേ​വ​ന​വും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്ട്രീ​റ്റ് (അ​നി​ൽ കും​ബ്ലെ സ​ർ​ക്ൾ മു​ത​ൽ ശി​വാ​ജി​ന​ഗ​ർ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് വ​രെ), ക​ബ്ബ​ൺ റോ​ഡ് (സി.​ടി.​ഒ സ​ർ​ക്ൾ മു​ത​ൽ കെ.​ആ​ർ റോ​ഡ്, ക​ബ്ബ​ൺ റോ​ഡ് ജ​ങ്ഷ​ൻ വ​രെ), എം.​ജി റോ​ഡ് (അ​നി​ൽ കും​ബ്ലെ സ​ർ​ക്ൾ മു​ത​ൽ ട്രി​നി​റ്റി സ​ർ​ക്ൾ വ​രെ) എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ് അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച അ​റി​യി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

