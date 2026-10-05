ദസറ: കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി പ്രത്യേക പാക്കേജ്

ദസറ: കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി പ്രത്യേക പാക്കേജ്text_fields
മംഗളൂരു: ദസറ ഉത്സവകാലത്ത് മംഗളൂരുവിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും പ്രത്യേക പാക്കേജ് ടൂറുകൾ കെഎസ്ആർടിസി മംഗളൂരു ഡിവിഷൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തു. ഒക്ടോബർ 11 മുതൽ 20 വരെയാണ് പ്രത്യേക സർവിസുകൾ നടക്കുക. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.യുടെ വെബ്സൈറ്റ് - www.ksrtc.in വഴി മുൻകൂട്ടി സീറ്റ് റിസർവേഷൻ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും യാത്രക്കാർക്ക് സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നും കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഡിവിഷണൽ കൺട്രോളർ അറിയിച്ചു. മംഗളൂരു ദസറ നവദുർഗ ദർശൻ പാക്കേജിന് കീഴിൽ, ബസ് രാവിലെ എട്ടിന് മംഗളൂരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മാറോളിയിലെ സൂര്യ നാരായണ ക്ഷേത്രം, ബൊളാറയിലെ മാരിയമ്മ ക്ഷേത്രം, മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രം, പൊളാളി രാജരാജേശ്വരി ക്ഷേത്രം, കൊടിയഡ്ക അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രം, ഹൊസ്നാട്, കാട്ടീൽ ദുർഗാപരമേശ്വരി ക്ഷേത്രം, ബപ്പനാട്, എസ്. ചിത്രപുര ദുർഗാപരമേശ്വരി ക്ഷേത്രം, ഉർവ മാരിയമ്മ ക്ഷേത്രം, കുദ്രോളി ഗോകർണ്ണനാഥ ക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് രാത്രി 8.30ന് മംഗളൂരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് മടങ്ങും. മുതിർന്നവർക്ക് 500 രൂപയും 6-12 വയസ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 400 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്.
മംഗളൂരു-തലക്കാവേരി-ഭാഗമണ്ഡല പാക്കേജ് പ്രകാരം, ബസ് രാവിലെ ഏഴിന് മംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പുത്തൂർ മഹാലിംഗേശ്വര ക്ഷേത്രം, തലക്കാവേരി ക്ഷേത്രം, ഭഗണ്ഡേശ്വര ക്ഷേത്രം, ത്രിവേണി സംഗമം, അബ്ബി വെള്ളച്ചാട്ടം, രാജ സീറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് രാത്രി 9.30 ന് മംഗളൂരുവിൽ തിരിച്ചെത്തും. മുതിർന്നവർക്ക് 600 രൂപയും 6-12 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 500 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്.
മംഗളൂരു-കൊല്ലൂരിന് കീഴിൽ, രാവിലെ എട്ടിന് ആരംഭിക്കുന്ന പര്യടനം ഉച്ചില മഹാലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രം, കാപ്പ് മാരിയമ്മ ക്ഷേത്രം, മന്ദാർത്തി ദുർഗാപരമേശ്വരി ക്ഷേത്രം, കമലാശിലേ ബ്രഹ്മി ദുർഗാപരമേശ്വരി ക്ഷേത്രം, കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം, മാറനക്കാട്ടെ ബ്രഹ്മലിംഗേശ്വര ക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങൾ ചുറ്റി രാത്രി എട്ടിന് മംഗളൂരുവിൽഎത്തിച്ചേരും. മുതിർന്നവർക്ക് 600 രൂപയും 6-12 വയസ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 500 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്.
മംഗളൂരു-സിഗണ്ടൂർ പാക്കേജിൽ, കുന്താപുരം, സിഗണ്ടൂർ ചൗഡേശ്വരി ക്ഷേത്രം, കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ രാവിലെ ഏഴിന് പുറപ്പെടുന്ന ബസ്, വൈകുന്നേരം 7.30 ന് മംഗളൂരുവിൽ തിരിച്ചെത്തും. മുതിർന്നവർക്ക് 700 രൂപയും 6-12 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 600 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്. മംഗളൂരു-ശൃംഗേരി ദസറ പാക്കേജിന് കീഴിൽ, കെഎസ്ആർടിസി ബസ് രാവിലെ എട്ടിന് മംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കൊടിയഡ്ക അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രം, ശൃംഗേരി ശാരദാംബ ക്ഷേത്രം, ഹരിഹരപുര മഠം, ഋഷ്യശൃംഗേശ്വര ക്ഷേത്രം, കിഗ്ഗ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് രാത്രി 7.30 ന് മംഗളൂരുവിലേക്ക് മടങ്ങും. മുതിർന്നവർക്ക് 600 രൂപയും 6 മുതൽ 12 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 500 രൂപയുമാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ബുക്കിംഗിനും യാത്രക്കാർക്ക് കെഎസ്ആർടിസി മംഗളൂരു ഡിവിഷനുമായി മംഗളൂരു-1 യൂണിറ്റ് മാനേജർ: 7760990713; മംഗളൂരു-3 യൂണിറ്റ് മാനേജർ: 7760990723; മംഗളൂരു അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് കൗണ്ടർ: 9663211553; മംഗളൂരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ്: 7760990720; ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്: 7760990711 / 9663266221 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം.
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