Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്...
    Metro
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 7:41 AM IST

    ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ഇ​ന്ന് തി​രി​തെ​ളി​യും

    text_fields
    bookmark_border
    സാ​ഹി​ത്യ​കാ​രി ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖ് ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കംകുറിക്കും
    Mysore city is illuminated with electric lights
    cancel
    camera_alt

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മൈ​സൂ​രു ന​ഗ​രം വൈ​ദ്യു​ത ദീ​പാ​ല​ങ്കാ​ര​ത്തി​ൽ

    മു​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യു​ടെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മൈ​സൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ 415ാമ​ത് നാ​ട​ഹ​ബ്ബ മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ​ക്ക് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച തു​ട​ക്കം. ദ​സ​റ​ക്ക് മു​മ്പെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വ​രെ​യെ​ത്തി​യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ക്ഷ​ണി​താ​വാ​യ സാ​ഹി​ത്യ​കാ​രി ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖ് രാ​വി​ലെ 10.10 മു​ത​ൽ 10.40 വ​രെ ചാ​മു​ണ്ഡി മ​ല​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​വ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്കും. ചാ​മു​ണ്ഡേ​ശ്വ​രി ദേ​വി​ക്ക് പൂ​ക്ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ച് ന​വ​രാ​ത്രി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ടും.

    ദ​സ​റ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ക്കു​ന്ന ചാ​മു​ണ്ഡി ഹി​ൽ​സി​ൽ പൊ​ലീ​സ് സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ, ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ, മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ചാ​മു​ണ്ഡി മ​ല​മു​ക​ളി​ലെ ക്ഷേ​ത്ര​പ​രി​സ​ര​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​നാ​യി വ​മ്പി​ച്ച വേ​ദി​ത​ന്നെ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 1000 അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​രി​പ്പി​ട സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വെ​ള്ളി ര​ഥ​ത്തി​ൽ (ബെ​ല്ലി ര​ഥ) സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഉ​ത്സ​വ​മൂ​ർ​ത്തി​യെ ‘ബ്ര​ഹ്മി അ​ല​ങ്കാ​ര’​ത്തി​ൽ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച്, പൂ​ക്ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തോ​​ടെ ച​ട​ങ്ങ് ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    ഇ​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന​ക​ത്ത് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഹി​ന്ദു​ത്വ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ന​ട​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് 6000ത്തി​ല​ധി​കം പൊ​ലീ​സു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ക​മാ​ൻ​ഡോ, ആ​ർ.​എ​ഫ്, കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​പി, സി​വി​ൽ, ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​വും. ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷം വീ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി നി​ര​വ​ധി സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളാ​ണെ​ത്തു​ക. ചാ​മു​ണ്ഡി മ​ല​യി​ലും മൈ​സൂ​ർ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ലും മൈ​സൂ​ർ മൃ​ഗ​ശാ​ല​യി​ലും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ തി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന പു​ഷ്പ​മേ​ള​യു​ടെ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ ബു​ക്കി​ങ് ത​കൃ​തി​യാ​ണ്. കൊ​ട്ടാ​ര​വും പൈ​തൃ​ക കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പാ​ത​ക​ളും ഭം​ഗി​യാ​യി വി​ള​ക്കു​ക​ളാ​ൽ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​ഷ്പ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, ദ​സ​റ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം എ​ന്നി​വ​യും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു. 135 കി.​മീ വൈ​ദ്യു​ത ദീ​പാ​ല​ങ്കാ​രം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മൈ​സൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ 118 ജ​ങ്ഷ​നു​ക​ളി​ൽ വി​വി​ധ മാ​തൃ​ക​ക​ളി​ൽ അ​ല​ങ്കാ​ര​മൊ​രു​ക്കി. 27ന് ​ദ​സ​റ എ​യ​ർ​ഷോ ബ​ന്നി​മ​ണ്ഡ​പ് മൈ​താ​ന​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന ടൂ​റി​സ്റ്റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന ടാ​ക്‌​സ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി

    ദ​സ​റ ന​വ​രാ​ത്രി ഉ​ത്സ​വ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ് ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മൈ​സൂ​രി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന ടൂ​റി​സ്റ്റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ൻ​ട്രി ടാ​ക്‌​സും പെ​ർ​മി​റ്റ് ടാ​ക്‌​സും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22 മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടു വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​കാ​ല​ത്ത് മാ​ത്ര​മേ ഈ ​ഇ​ള​വ് ബാ​ധ​ക​മാ​കൂ. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ വ​ര​വ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി.

    ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ജ്ഞാ​പ​ന​പ്ര​കാ​രം, മൈ​സൂ​രു​വി​ലേ​ക്കും മാ​ണ്ഡ്യ ജി​ല്ല​യി​ലെ ശ്രീ​രം​ഗ​പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കും വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഇ​ള​വ് ബാ​ധ​ക​മാ​കു​ക. ശ്രീ​രം​ഗ​പ​ട്ട​ണ​യി​ലാ​ണ് ബൃ​ന്ദാ​വ​ൻ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ​സ്, കെ.​ആ​ർ.​എ​സ് അ​ണ​ക്കെ​ട്ട്, രം​ഗ​ന​തി​ട്ടു പ​ക്ഷി​സ​ങ്കേ​തം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള​ത്.

    ക​ര്‍ണാ​ട​ക​ക്ക് പു​റ​ത്തു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത, പ്ര​ത്യേ​ക പെ​ർ​മി​റ്റോ​ടെ ഓ​ടു​ന്ന ടൂ​റി​സ്റ്റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഇ​ള​വ് ബാ​ധ​ക​മെ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 1957ലെ ​മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന നി​കു​തി നി​യ​മ​ത്തി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​നാ​യി ഇ​ള​വ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CelebrationBengaluru NewsFestivalsDussehra
    News Summary - Dussehra celebrations begins today
    Similar News
    Next Story
    X