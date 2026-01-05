Begin typing your search above and press return to search.
    മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ൽ മ​ക​നെ ക​ഴു​ത്ത​റു​ത്ത് കൊ​ന്നു; പി​താ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    സംഭവം നടന്ന വീട്

    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു ജി​ല്ല​യി​ൽ മു​ഡി​ഗെ​രെ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ അ​നെ​ഗു​ണ്ടി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ അ​ച്ഛ​ൻ മ​ക​നെ അ​രി​വാ​ൾ​കൊ​ണ്ട് ക​ഴു​ത്ത​റു​ത്ത് കൊ​ന്നു. പ്ര​ദീ​പ് ആ​ചാ​റാ​ണ് (29) കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി പ്ര​ദീ​പും പി​താ​വ് ര​മേ​ശ് ആ​ചാ​റും ത​മ്മി​ൽ വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യ ത​ർ​ക്ക​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ര​മേ​ശ് മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​രു​വ​രും സ്ഥി​ര​മാ​യി മ​ദ്യ​പി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ന്നും പ​ല​പ്പോ​ഴും വ​ഴ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ടെ​ന്നും അ​യ​ൽ​ക്കാ​ർ പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. വീ​ട്ടി​ൽ ഇ​ട​ക്കി​ടെ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം പ്ര​ദീ​പി​ന്റെ മാ​താ​വ് നേ​ര​ത്തെ സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് താ​മ​സം മാ​റി​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​ദീ​പ് സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ത​ന്നെ മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് അ​യ​ൽ​ക്കാ​ർ സം​ഭ​വം അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. ബാ​ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

