Madhyamam
    Metro
    Posted On
    6 Feb 2026 10:03 AM IST
    Updated On
    6 Feb 2026 10:03 AM IST

    ല​ഹ​രി​ക്കേ​സി​ൽ കു​തി​ച്ച് ക​ർ​ണാ​ട​ക; 2024ൽ 4187; 2025​ൽ 6825

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് ഡ്ര​ഗ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് സ​ബ്സ്റ്റ​ൻ​സ​സ് (എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ്) ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സു​ക​ളി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ കു​ത്ത​നെ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ. വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 63 ശ​ക്ത​മാ​ണ് വ​ർ​ധ​ന. ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 2024ൽ ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം 4187 എ​ൻ‌.​ഡി.‌​പി‌.​എ​സ് കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ 2025ൽ 6825 ​ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    കേ​സു​ക​ളു​ടെ വ​ർ​ധ​ന നി​യ​മ നി​ർ​വ​ഹ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ, ന​യ​രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​പ്ര​വ​ണ​ത, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വി​ക​സി​ക്കു​ന്ന മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ശൃം​ഖ​ല​ക​ളെ​യും വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ദു​രു​പ​യോ​ഗ​ത്തെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​തും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്, സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത വ​ർ​ധി​ച്ച​തു​മാ​ണ് കാ​ര​ണം എ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം ആ​രം​ഭി​ച്ച ശ്ര​ദ്ധാ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കേ​സ് വ​ർ​ധ​ന​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മൈ​സൂ​രു, ബം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ല​ഹ​രി​ക്ക​ട​ത്തു​കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ മും​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സം​ഘം അ​ടു​ത്തി​ടെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ന്ത​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് നി​ർ​മാ​ണ യൂ​നി​റ്റി​ൽ റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മ​റ്റൊ​രു കേ​സി​ൽ, ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് നി​ർ​മാ​ണ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ബ്യൂ​റോ (എ​ൻ.​സി.​ബി) സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.ഈ ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഐ.​ടി ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ൾ, ഗ​താ​ഗ​ത കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, വ്യ​വ​സാ​യ ഷെ​ഡു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ന​ഗ​ര ഹോ​ട്ട്‌​സ്‌​പോ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് സ​മീ​പം പൊ​ലീ​സ് നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് അ​ധി​ഷ്ഠി​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ശ​ക്ത​മാ​ക്കി, ഇ​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ കേ​സു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​ന്റെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​ത്തെ​യും ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ​മ്മ​തി​ച്ചു.

    എ​ൻ‌.​ഡി.‌​പി.‌​എ​സ് കേ​സു​ക​ളു​ടെ കു​ത്ത​നെ​യു​ള്ള വ​ർ​ധ​ന​വി​ന് എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് മാ​ത്രം കാ​ര​ണ​മാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മ​പ്രാ​യ​ക്കാ​രു​ടെ സ​മ്മ​ർ​ദ​വും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലു​ള്ള ല​ഭ്യ​ത​യും പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന് ല​ഹ​രി​മു​ക്ത​മാ​ക്ക​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​രും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നും മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​നും എ​ളു​പ്പ​മു​ള്ള രാ​സ, സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യി.

    ന​ഗ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് എ​ൻ‌.​ഡി.‌​പി.‌​എ​സ് കേ​സു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത് ക്ര​മേ​ണ ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും അ​ർ​ധ​ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ദു​ർ​ബ​ല ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് സം​ഘ​ടി​ത ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ വ്യാ​പ്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

