Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്...
    Metro
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 11:25 AM IST

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട; മ​ല​യാ​ളി​കൾ​ഉൾപെ​ടെ ആ​റു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട; മ​ല​യാ​ളി​കൾ​ഉൾപെ​ടെ ആ​റു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ബാം​ഗ്ലൂ​ർ സൗ​ത്ത് വെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു ന​ട​ത്തി​യ കാ​യി​ക​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ 

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ മം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് (സി.​സി.​ബി) യൂ​നി​റ്റ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യും ന​ട​ത്തി​യ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ റെ​യ്ഡു​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​റു​പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. 24 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യി​ല​ധി​കം വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന മെ​ത്തി​ലീ​ൻ​ഡ​യോ​ക്സി​മെ​ത്താം ഫെ​റ്റാ​മൈ​നും (എം.​ഡി.​എം.​എ) കൊ​ക്കെ​യ്നും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    കാ​വൂ​ർ ഗാ​ന്ധി​ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ചി​രാ​ഗ് സു​നി​ൽ (49), അ​ശോ​ക് ന​ഗ​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആ​ൽ​വി​ൻ ക്ലി​ന്റ​ൺ ഡി​സൂ​സ (39) മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി ഇ.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം (52), മം​ഗ​ളൂ​രു കു​ല​ശേ​ഖ​ര സ്വ​ദേ​ശി ജ​ന​ൻ ജ​ഗ​ന്നാ​ഥ് (28), മം​ഗ​ളൂ​രു ബോ​ളു​രു പ​ര​പ്പു സ്വ​ദേ​ശി രാ​ജേ​ഷ് ബം​ഗേ​ര (30), മം​ഗ​ളൂ​രു അ​ശോ​ക് ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി വ​രു​ൺ ഗ​നി​ഗ (28) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    കാ​വൂ​രി​ലെ ഗാ​ന്ധി​ന​ഗ​റി​ലെ മ​ല്ലി ലേ​ഔ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ദ്യ റെ​യ്ഡി​ൽ ചി​രാ​ഗ് സ​നി​ലി​നെ​യും ആ​ൽ​വി​ൻ ക്ലി​ന്റ​ൺ ഡി​സൂ​സ​യെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഈ ​ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ 22.3ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 111.83 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. മും​ബൈ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ പൗ​ര​നാ​യ ബെ​ഞ്ച​മി​ൽ​നി​ന്ന് ചി​രാ​ഗ് സ​നി​ൽ എം.​ഡി.​എം.​എ വാ​ങ്ങി​യ​താ​യി പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ഇ.​കെ എ​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് അ​ന​ധി​കൃ​ത ഇ​ട​പാ​ടി​ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. മം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ന് സ​മീ​പം ക​രീ​മി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    ഈ ​അ​റ​സ്റ്റു​ക​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്, കൊ​ക്കെ​യ്ൻ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ത്തി​ന് പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന് സൂ​ച​ന ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ന്ന​ഗു​ഡ്ഡ​യി​ലെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ വെ​യ​ർ​ഹൗ​സി​ന് സ​മീ​പം പൊ​ലീ​സ് റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി. ഈ ​ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ ജ​ന​ൻ ജ​ഗ​ന്നാ​ഥ്, രാ​ജേ​ഷ് ബം​ഗേ​ര, വ​രു​ൺ ഗാ​നി​ഗ എ​ന്നി​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും 1.9 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 21.03 ഗ്രാം ​കൊ​ക്കെ​യ്ൻ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.കാ​വൂ​ർ, ബാ​ർ​ക്കെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് ഡ്ര​ഗ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് സ​ബ്സ്റ്റ​ൻ​സ​സ് (എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ്) നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ആ​റ് പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsdrug bustmetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - drug bust
    Similar News
    Next Story
    X