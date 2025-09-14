Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 9:18 AM IST

    ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്ക്​

    ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്ക്​
    ഭു​വ​നേ​ഷ്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഗ​ണേ​ശ വി​ഗ്ര​ഹ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ ഒ​മ്പ​തു​പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ലോ​റി ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് രോ​ഷാ​കു​ല​രാ​യ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​​ന്റെ മ​ർ​ദ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

    മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​ള്ള ലോ​റി ഓ​ടി​ച്ച ഹാ​സ​ൻ ഹൊ​ളെ​ന​ര​സി​പു​ര താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ക​ട്ടേ​ബ​ല​ഗു​ലി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഭു​വ​നേ​ഷാ​ണ് (36) ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യ​ത്. ബൈ​ക്ക് പെ​ട്ടെ​ന്ന് ലോ​റി​യെ വെ​ട്ടി​ച്ച് പാ​ത​യി​ൽ ക​യ​റി​യ​താ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​തെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ അ​ശ്ര​ദ്ധ​യും മ​ദ്യ​പാ​ന​വു​മാ​കാം പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഭു​വ​നേ​ഷ് മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നോ എ​ന്ന​തി​ന് പൊ​ലീ​സ് സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ​മി​ല്ല. ഇ​യാ​ൾ ഹാ​സ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്.

    ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഭു​വ​നേ​ഷി​നെ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല. ഗൊ​രൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഹാ​സ​ൻ ജി​ല്ല ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള മ​ന്ത്രി കൃ​ഷ്ണ ബൈ​രെ ഗൗ​ഡ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​പ​ക​ട​സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് ഒ​രു അ​ധി​ക ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ് റി​സ​ർ​വ് പൊ​ലീ​സ് സ്ക്വാ​ഡി​നെ വി​ന്യ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

